Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-、満員御礼のアジアツアーファイナルが2DAYSで開催！結成10周年イヤーに先駆け、Best Album・次回単独ライブを発表！
2026 年2月14日(土)・15日(日)、東京ガーデンシアターにて、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。
Roselia 初のアジアツアーのファイナルとなる本公演のチケットは、早々に両日SOLD OUT。満員の観客で埋まり、熱気あふれるなか幕を開けた。
各公演では日替わり楽曲を含む14曲を演奏。18th Single「Steadfast Spirits」より、表題曲と「紫炎」が本ツアーでライブ初披露となった。全8公演を開催したアジアツアーは、終始高い熱量のまま幕を下ろした。
またDAY2のオープニングアクトには、第5回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校である、奈良育英高等学校 軽音楽部が出場し、堂々のステージを披露した。
新情報として、2027年の結成10周年イヤーに先駆け、リリース・ライブ情報も新たに公開。ファンによるアンケート投票の上位楽曲が収録されるBest Albumに加えて、8月29日(土)・30日(日)には、Best Album のリリースを記念した単独ライブの開催が発表となった。
Roselia としては、2月28日(土)にBanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」への出演、4月には19枚目のSingle「Fear Nothing」のリリース、4月・5月にはPoppin’Partyとの約5年ぶりの合同ライブも控えている。
Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-
2026年2月14日(土) 開場16:30／開演18:00
2026年2月15日(日) 開場16:30／開演18:00
オープニングアクト：17:30〜 奈良育英高等学校 軽音楽部
会場：東京ガーデンシアター
出演：Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)
DAY2オープニングアクト：奈良育英高等学校 軽音楽部(第5回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校)
https://bang-dream.com/neuweltfahrt-tokyo
＜セットリスト＞
・Roselia
M1. FRONTIER FANTASIA
M2. Song I am.
M3. Determination Symphony
M4. 紫炎
M5. R
M6. 約束
M7. Ringing Bloom
M8. 陽だまりロードナイト
M9. 軌跡
M10. ZEAL of proud
M11. Steadfast Spirits
M12. Neo-Aspect
EN1. FIRE BIRD
EN2. PASSIONATE ANTHEM
・オープニングアクト：奈良育英高等学校 軽音楽部
M1. Unchained
・Roselia
M1. FRONTIER FANTASIA
M2. BLACK SHOUT
M3. Determination Symphony
M4. 紫炎
M5. R
M6. ZEAL of proud
M7. Ringing Bloom
M8. 陽だまりロードナイト
M9. 軌跡
M10. Song I am.
M11. Steadfast Spirits
M12. Neo-Aspect
EN1. FIRE BIRD
EN2. PASSIONATE ANTHEM
セトリプレイリスト公開中
https://bmu.lnk.to/neuweltfahrt-tokyopr
アーカイブ配信チケット受付中
各公演1週間のアーカイブ配信を実施しています。ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。
チケット
各公演視聴チケット：5,500円(税込)
受付URL
https://eplus.jp/roselia_neuweltfahrt-st/
海外配信
https://ib.eplus.jp/roselia_neuweltfahrt-st
・2月14日(土) DAY1
販売期間：2026年2月21日(土) 21:00まで
配信期間：2026年2月21日(土) 23:59まで
・2月15日(日) DAY2
販売期間：2026年2月22日(日) 21:00まで
配信期間：2026年2月22日(日) 23:59まで
※奈良育英高等学校 軽音楽部 （第5回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校）の配信はございません。予めご了承ください。
https://bang-dream.com/neuweltfahrt-tokyo
Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」
収録楽曲アンケート投票
・投票期間：2026年2月15日(日)〜3月16日(月) 23:59
※期間内に1日1回投票いただけます。
・投票方法や対象楽曲などの詳細はこちら
Roselia 10th Anniversary 特設サイト
https://sp.bang-dream.com/roselia-10th-anniv/
●ライブ情報
Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ
2026年8月29日(土)・30日(日)
会場：有明アリーナ
公演詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose
配信チケット発売中
BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」
2026年2月28日(土) 開場 13:30／開演 15:00（予定）
会場 ：Kアリーナ横浜
出演 ：Poppin’Party、Afterglow、Pastel＊Palettes、Roselia、ハロー、ハッピーワールド！、Morfonica、RAISE A SUILEN、MyGO!!!!!、Ave Mujica、夢限大みゅーたいぷ
配信チケット
グッズ付き視聴チケット：8,800円(税込) ※国内向け配信チケットのみ
一般視聴チケット：6,600円(税込)
受付URL
https://eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live/st/
海外配信
https://ib.eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live-st
販売期間：2026年3月7日(土) 19:00まで
配信期間：2026年3月7日(土) 23:59まで
公演詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-anniversary-live
Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」
2026年5月3日(日) 開場 16:30／開演 18:00（予定）
会場：有明アリーナ
出演：Poppin’Party、Roselia
プレイガイド先行
受付期間：〜2026年3月7日(土) 23:59
受付URL
https://eplus.jp/pp-roselia2026/
公演詳細はこちら
https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026
●リリース情報
Roselia 19th Single
「Fear Nothing」
4月29日発売
【Blu-ray付生産限定盤】
価格：￥9,900（税込）
【通常盤】
価格：￥1,540（税込）
商品詳細はこちら
https://bang-dream.com/discographies/4178
先着同時購入キャンペーン開催中
2026年4月29日(水)リリース Poppin’Party 22nd Single / Roselia 19th Single「Fear Nothing」を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて形態を問わず同時購入されたお客様を対象に先着で、「Poppin’Party＆Roselia 特製デザインA3ポスター (シークレット有)」をプレゼントいたします。
シークレットは「Poppin’Party 戸山香澄役 愛美さん」と「Roselia 湊友希那役 相羽あいなさん」の複製サイン入り(全1種)を予定しております。
詳細はこちら
https://bushiroad-music.com/topics/20950/
＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞み
た」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
©BanG Dream! Project
Photo 福岡諒祠（GEKKO）
