Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-、満員御礼のアジアツアーファイナルが2DAYSで開催！結成10周年イヤーに先駆け、Best Album・次回単独ライブを発表！

2026 年2月14日(土)・15日(日)、東京ガーデンシアターにて、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。

Roselia 初のアジアツアーのファイナルとなる本公演のチケットは、早々に両日SOLD OUT。満員の観客で埋まり、熱気あふれるなか幕を開けた。

各公演では日替わり楽曲を含む14曲を演奏。18th Single「Steadfast Spirits」より、表題曲と「紫炎」が本ツアーでライブ初披露となった。全8公演を開催したアジアツアーは、終始高い熱量のまま幕を下ろした。

またDAY2のオープニングアクトには、第5回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校である、奈良育英高等学校 軽音楽部が出場し、堂々のステージを披露した。

新情報として、2027年の結成10周年イヤーに先駆け、リリース・ライブ情報も新たに公開。ファンによるアンケート投票の上位楽曲が収録されるBest Albumに加えて、8月29日(土)・30日(日)には、Best Album のリリースを記念した単独ライブの開催が発表となった。

Roselia としては、2月28日(土)にBanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」への出演、4月には19枚目のSingle「Fear Nothing」のリリース、4月・5月にはPoppin’Partyとの約5年ぶりの合同ライブも控えている。

Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final-

2026年2月14日(土) 開場16:30／開演18:00

2026年2月15日(日) 開場16:30／開演18:00

オープニングアクト：17:30〜 奈良育英高等学校 軽音楽部

会場：東京ガーデンシアター

出演：Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)

DAY2オープニングアクト：奈良育英高等学校 軽音楽部(第5回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校)

https://bang-dream.com/neuweltfahrt-tokyo

＜セットリスト＞



・Roselia

M1. FRONTIER FANTASIA

M2. Song I am.

M3. Determination Symphony

M4. 紫炎

M5. R

M6. 約束

M7. Ringing Bloom

M8. 陽だまりロードナイト

M9. 軌跡

M10. ZEAL of proud

M11. Steadfast Spirits

M12. Neo-Aspect

EN1. FIRE BIRD

EN2. PASSIONATE ANTHEM



・オープニングアクト：奈良育英高等学校 軽音楽部

M1. Unchained

・Roselia

M1. FRONTIER FANTASIA

M2. BLACK SHOUT

M3. Determination Symphony

M4. 紫炎

M5. R

M6. ZEAL of proud

M7. Ringing Bloom

M8. 陽だまりロードナイト

M9. 軌跡

M10. Song I am.

M11. Steadfast Spirits

M12. Neo-Aspect

EN1. FIRE BIRD

EN2. PASSIONATE ANTHEM

セトリプレイリスト公開中

https://bmu.lnk.to/neuweltfahrt-tokyopr

アーカイブ配信チケット受付中

各公演1週間のアーカイブ配信を実施しています。ライブの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。

チケット

各公演視聴チケット：5,500円(税込)

受付URL

https://eplus.jp/roselia_neuweltfahrt-st/

海外配信

https://ib.eplus.jp/roselia_neuweltfahrt-st

・2月14日(土) DAY1

販売期間：2026年2月21日(土) 21:00まで

配信期間：2026年2月21日(土) 23:59まで

・2月15日(日) DAY2

販売期間：2026年2月22日(日) 21:00まで

配信期間：2026年2月22日(日) 23:59まで

※奈良育英高等学校 軽音楽部 （第5回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校）の配信はございません。予めご了承ください。

https://bang-dream.com/neuweltfahrt-tokyo

Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」

収録楽曲アンケート投票

・投票期間：2026年2月15日(日)〜3月16日(月) 23:59

※期間内に1日1回投票いただけます。

・投票方法や対象楽曲などの詳細はこちら

Roselia 10th Anniversary 特設サイト

https://sp.bang-dream.com/roselia-10th-anniv/

●ライブ情報

Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ

2026年8月29日(土)・30日(日)

会場：有明アリーナ

https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose

配信チケット発売中

BanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」

2026年2月28日(土) 開場 13:30／開演 15:00（予定）

会場 ：Kアリーナ横浜

出演 ：Poppin’Party、Afterglow、Pastel＊Palettes、Roselia、ハロー、ハッピーワールド！、Morfonica、RAISE A SUILEN、MyGO!!!!!、Ave Mujica、夢限大みゅーたいぷ

配信チケット

グッズ付き視聴チケット：8,800円(税込) ※国内向け配信チケットのみ

一般視聴チケット：6,600円(税込)

受付URL

https://eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live/st/

海外配信

https://ib.eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live-st

販売期間：2026年3月7日(土) 19:00まで

配信期間：2026年3月7日(土) 23:59まで

https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-anniversary-live

Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」

2026年5月3日(日) 開場 16:30／開演 18:00（予定）

会場：有明アリーナ

出演：Poppin’Party、Roselia

プレイガイド先行

受付期間：〜2026年3月7日(土) 23:59

受付URL

https://eplus.jp/pp-roselia2026/

https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026

●リリース情報

Roselia 19th Single

「Fear Nothing」

4月29日発売

【Blu-ray付生産限定盤】

価格：￥9,900（税込）

【通常盤】

価格：￥1,540（税込）

https://bang-dream.com/discographies/4178

先着同時購入キャンペーン開催中

2026年4月29日(水)リリース Poppin’Party 22nd Single / Roselia 19th Single「Fear Nothing」を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて形態を問わず同時購入されたお客様を対象に先着で、「Poppin’Party＆Roselia 特製デザインA3ポスター (シークレット有)」をプレゼントいたします。

シークレットは「Poppin’Party 戸山香澄役 愛美さん」と「Roselia 湊友希那役 相羽あいなさん」の複製サイン入り(全1種)を予定しております。

https://bushiroad-music.com/topics/20950/

＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞み

た」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

©BanG Dream! Project

Photo 福岡諒祠（GEKKO）

