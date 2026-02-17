「ラブライブ！」AiScReam、“ルビィちゃん”降幡愛が卒業へ 新メンバー2人も発表
【モデルプレス＝2026/02/17】「ラブライブ！サンシャイン！！」Aqoursで黒澤ルビィ役を務める降幡愛が、「ラブライブ！」シリーズのユニット・AiScReam（アイスクリーム）を卒業することが分かった。17日、「ラブライブ！」シリーズの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】2025年末3人でパフォーマンスした「ラブライブ」人気ユニット
公式Xは「この度、メンバーの黒澤ルビィ役・降幡 愛が、2026年3月27日配信のポッドキャスト『ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム◆◆◆（※「◆」はハートマーク）』をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と発表。「当プロジェクトとしても、降幡さんには期間限定ユニットとしての当初の予定を大幅に超え、ポッドキャストの前身番組である『ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD』放送時より長きにわたりAiScReamの活動に尽力いただいたこと、心より感謝しております」と降幡に対する感謝も伝えた。
降幡の卒業に伴い「AiScReamのリニューアルが決定しました」とも報告。「2026年4月10日配信のポッドキャストより、現メンバーの上原歩夢役・大西亜玖璃、若菜四季役・大熊和奏に加えて、新メンバーとして蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブよりセラス 柳田 リリエンフェルト役・三宅美羽、いきづらい部！より麻布麻衣役・遠藤璃菜が参加することとなりました」と2人の加入を伝えている。「すでに制作が決定している新曲につきましても、新体制AiScReamの楽曲としてリリースさせていただきます」と4人体制での楽曲になるとも明かした。
投稿では「スプーンのみなさん AiScReam チョコミント担当 黒澤ルビィ役の降幡愛です」とファンに向けた降幡からのコメントも掲載された。「昨年は『愛◆スクリ〜ム！（※「◆」はハートマーク）』の楽曲がたくさんの方に届き、ルビィをはじめラブライブ！シリーズを知っていただくきっかけになりました 期間限定ではありましたが、この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです 人生なにが起こるか本当にわかりませんね」と感慨深く振り返った。
「ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです みなさんの声が届いたら、いつか期間限定から定番フレーバーになる日もくるかも…？ですね！」と期待も込めていた。AiScReamは「ラブライブ！」内のユニットで「チョコミントよりもあ・な・た」というフレーズが印象的な「愛◆スクリ〜ム！」でTikTokを中心にバズを生み出していた。（modelpress編集部）
◆降幡愛、AiScReam卒業へ
◆降幡愛、感謝つづる
