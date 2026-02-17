女優の芳根京子が１７日、都内で行われた映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・ジョン監督）のビーバーズ結成イベントに出席した。

思い出の森を守るため、大学生のメイベル（声・芳根）が動物の世界へ飛ぶ物語。この日は、渋谷のど真ん中に特設会場が設けられ、ビーバーの森が作られた。

自身が演じたメイベルについて「とにかくキュートです！おばあちゃんとの約束の思い出の森を守るために奮闘するビーバー」と紹介。人間の常識が通用しない動物界のルールのはちゃめちゃさも作品の魅力でもあることから、「今までに体験した驚きのルール」を問われると、ヒロインを務めたＮＨＫ連続小説「べっぴんさん」（２０１６年）に出演した際のエピソードを披露した。

「関西弁の役だったんですけど、自分にちゃんと関西弁が染み込んでないとアドリブも出ない。『日常会話から関西弁でお願いしたいです』って、スタッフさんにお願いした」と回顧。「そこちゃうで」と指摘されたことも多かったと語るが、「あのルールを作ったおかげで、今、関西弁の役とかやらせてもらっても、褒めてもらえたりとかするので、私は“関西留学”と呼んでます」と笑顔で明かした。