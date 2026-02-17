女子プロゴルファーで国内３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、都内でＣＤデビュー曲「君の救世主になりたくて！」（１８日発売）のリリース記念イベントを行った。

茶色いワンピース姿で登場した菅沼は、ファン数十人を前に「こんなことができるなんて夢にも思っていなかったので、すごい楽しみにしてきました」とあいさつ。「ちょっとでもＣＤを売りたいので、皆さん買ってください」とおちゃめにアピールし、デビュー曲を熱唱。ペンライトを振る熱狂的なファンから「かわいいよ！」「ヤバいよ！」と声援を浴びた。

初のレコーディングを振り返り「緊張した。自分の声がもろに聞こえて不思議な感じでした」とニッコリ。アーティスト写真やミュージックビデオの撮影にも挑戦し「私は３６０日のうち、３００日以上ゴルフウェア着てる。アイドルの服を着られるなんて、新鮮ですし、うれしかった」と声を弾ませた。

乃木坂４６など大のアイドル好きで、自身もゴルフ界の「自称アイドル」を公言。１月にはファンミーティングと、女子プロゴルファーの臼井麗香とのアイドルユニット「ちぇるなな」のライブを行った。昨年５月に初のソロ写真集も発売するなど、アイドルとゴルファーの「二刀流」での活動に励んでいる。