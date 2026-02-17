スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうはいい天気でしたが、最近は気温の変化が大きいですね。



冬から春へと移り変わるこの時期は寒暖差が大きいため、体調管理に注意が必要です。



きょうの県内は高気圧に覆われて一日を通して晴れました。一方で冷え込みは厳しく最低気温は氷見市で氷点下2.6度など、8つの観測地点で冬日となりました。



あすの朝も放射冷却の影響で冷え込みが強まり、富山市の最低気温は0度を予想しています。日中は日差しの暖かさで11度まで上がる見込みですが、次第に天気は崩れていきます。





あすの予想天気図を見ると、日本海北部に低気圧があります。この低気圧から伸びる寒冷前線の影響で、午後からは天気が崩れます。前線が通過した後は、冬型の気圧配置となり夜は雪が降る予想です。また雪ですか。積もるんでしょうか。平野部では積雪の心配はほとんどなさそうですが、山沿いでは積もる可能性があるので注意が必要です。そして、今後は、気温の変化にも注意が必要です。この先、1週間の富山市の予想最高気温を見ると、寒暖差がかなり大きくなっているのが分かります。おととい日曜日は、富山市で最高気温が17.8度となるなど、県内10の観測地点のうち7地点で今年いちばんの暖かさとなりました。あさって木曜日は、最高気温が一時的に5度まで下がる見込みですが、週末にかけてはぐんぐん気温が上昇します。今度の日曜日は19度の予想となっています。19度というと、かなり暖かいですよね。はい。4月下旬並みです。そして、注意したいのが朝晩と日中の気温差です。金曜日から日曜日にかけては、13度から14度ほどの差がある見込みです。脱ぎ着しやすい上着を持ち歩くなど、服装で調節した方がよさそうですね。そして、山沿いではなだれに十分注意してください。