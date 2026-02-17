公正取引委員会は１７日、昨年１２月に全面施行されたスマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）の規制に関し、米アップルとグーグルが提出した順守報告書を公表した。

両社がアプリ配信会社に新たな手数料を課すことが盛り込まれており、公取委は配信会社の事業への影響が大きい場合、両社に手数料の引き下げや再検討を求める可能性があるとした。

両社は規制に対応するため、提供するスマホのアプリ内から配信会社のサイトに消費者を誘導することを解禁する一方、サイトでの売り上げに最大１５〜２０％の手数料を課す方針を示し、問題になっている。アプリ事業者にとっては新たな手数料の負担により、安価な料金でサービスを提供できない恐れがあるためだ。

スマホ新法はアプリ配信会社のサイト決済を妨げることを禁止しており、業界団体からは新たな手数料が新法に違反しているとの声も上がっている。一方、アップルは報告書で、手数料について「ＯＳ（基本ソフト）を通じて提供されるツール、テクノロジー、サービスへの対価を反映している」などと説明した。

公取委は今後、アプリ配信会社への聞き取りを進めるとともに、手数料水準などについて巨大ＩＴ側と協議する方針。公取委幹部は「速やかに検討を進めたい」と述べた。

この問題を巡っては、ＩＴ関連業界の７団体が５日、手数料を無償にすべきだとの共同声明を公表し、早急な改善を求めている。一方、アップルは報告書で「長年にわたり成功を収めてきたアプリ配信手法などに変更を加えざるを得なかった」と新法への不満を示した。