2月18日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・きょう雲多く気温上がらず
・この先1か月 少雨傾向続く
・今夜通り雨 あすは再び乾燥