TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第7話「刑罰：港湾都市ヨーフ休暇偽装」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報、ロケーションビジュアル第4弾が公開された。

参考：『【推しの子】』第30話先行カット＆あらすじ公開 スキャンダルに晒される有馬かな

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

ヨーフ市で療養中のザイロとテオリッタは、暫定的にパトーシェの部隊に配備される。街には新たな“女神”を認めない神殿の異端者が潜んでいるといい、ザイロたちは休暇を偽装して、異端者をおびき寄せようとする。

TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第7話 WEB 予告 公開された場面写真では、微笑むテオリッタをはじめ、ベネティム・レオプールに殴りかかろうとするザイロ・フォルバーツ、ジェイス・パーチラクトらの姿が切り取られている。

さらに、物語の舞台を描いたロケーションビジュアルの第4弾「ヨーフ市編」も公開。ビジュアルでは、テオリッタを狙う刺客をおびき寄せるため、休暇を装って「港湾都市ヨーフ」の露店をまわるザイロたちの姿が。また、隙間から見える空には第7話から新登場のジェイスがドラゴンのニーリィに騎乗して空を飛ぶ様子も確認できる。

あわせて、本作制作の裏側に密着したドキュメンタリーシリーズ「Behind the Scenes」第1弾が公開。メインキャスト陣のアフレコ現場の様子が捉えられている。

また、脚本を猪原健太、絵コンテを竹田直樹、演出を下平佑一、総作画監督を野田猛、作画監督を竹田直樹がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）