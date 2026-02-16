ISSEIがニューシングル「Perfect feat. SKRYU」をリリースした。新鋭ラッパーである彼は、これまで「Go Getter feat. AK-69」に代表される、ストイックでクールな楽曲を発表してきた。一転して、今回の「Perfect」はポップで明るいダンスナンバー。抜群のラップスキルとユーモアを武器に、強いメッセージを届けるSKRYUとタッグを組んで制作された。

（関連：【写真＆動画あり】ISSEI×SKRYU、濃厚すぎるコラボレーション実現！）

リアルサウンドでは、「Perfect」のリリースを記念してISSEIとSKRYUの対談をここに掲載する。そもそもの始まりから、制作の裏エピソード、リリックの込められた意味、さらに互いの内面に肉薄していくトークをお届けする。（宮崎敬太）

■SKRYUさんは僕のお兄ちゃんになりました（笑）（ISSEI）

――新曲「Perfect」にSKRYUさんをフィーチャーした経緯を教えてください。

ISSEI：3枚目のシングルとなる今回は、まず「明るくてポップなラップミュージックをやりたいね」と社長と話していました。その段階ではそもそもフィーチャリングかどうかも決まっていなくて。その後、スタッフとのミーティングで「SKRYUさんと曲が作れるかもしれない」と聞いて、「えっ、本当ですか！？」みたいな。

SKRYU：俺はオファーをいただいて、まずISSEIの楽曲を聴いてみたんです。AK（-69）さんが参加された「Go Getter feat. AK-69」と2ndシングルの「サイレントミッドナイト」を聴いてすげえタイトにラップする人なんだなと思って。俺があまり選ばない色を年齢顔負けのクールさで着こなすというか。その段階では敬語で喋ったほうがいいのかなって思っていました（笑）。

ISSEI：今回の制作を経て、SKRYUさんは僕のお兄ちゃんになりました（笑）。

SKRYU：俺は今年で29歳だから、ISSEIとは7歳差で。小学校も被らないっていう。しかも面識があったわけでもなかったから、お互いの自己紹介もかねてまず一緒にごはんを食べに行ったんです。そしたらものすごく後輩なキャラクターで、いきなり心を開いていろいろ話してくれたんですよ。その段階で歌詞のアイデアも出てきて。

――リリックのテーマはどのように決まったんですか？

SKRYU：最初は、パーティーチューンみたいなざっくりとしたイメージだったんです。休日に友達を家に呼んでお酒を飲む、みたいな。でも、最初に話したISSEIとの顔合わせご飯会の途中に、「『Perfect』というタイトルだけど、リリックの内容は全然パーフェクトじゃない日常の歌にしたら面白いかも」というもともと自分のなかにあったアイデアを思い出して。俺、逆説的な曲を書くのが好きで。たとえば、自分の「ハイブランド」という曲では、子供の頃に父に無理言ってスニーカーを買ってもらったけど、その父は穴の空いたスニーカーを履いていた、みたいな。つまり、父は自分よりも子供を優先してくれていたっていうメッセージですよね。たしか、あのごはん会でもそういう話をしたよね？

ISSEI：「“パーフェクト”というテーマで曲を書いてみたいんだよね」とお話しされてました。ただ、僕はそれが自分との曲の話題だとは思っていなかったんですよ（笑）。だから、最初にSKRYUさんが作ってきてくれたフック（サビ）を聴いてびっくりして。僕との曲であたためていたアイデアを書いてくれたことがものすごく嬉しかったです。いつもとは全然違うスタイルのフローに挑戦したけど、SKRYUさんと作れることが楽しすぎてあっという間に完成しました。

SKRYU：楽しかったっすね、めっちゃ。制作期間は大体1カ月くらいだったかな。

――おふたりともお忙しいので、スケジュールを合わせるのも大変そうです。

SKRYU：いやいやいや、これからどんどん忙しくなりましょうよって気持ちで作りました（笑）。

――ははははは。制作はどのように進めたんですか？

SKRYU：ごはん会のあとに、いくつかトラックの候補を送らせてもらって、最終的にはISSEI側にチョイスしてもらいました。そしたら、これまでのISSEIとは違う明るくてダンサブルなトラックを選んでくれて。

ISSEI：かなりいろんなタイプのトラックを作ってもらったのですが、僕はこのトラックがいちばん好きでした。

SKRYU：そこからお互いに書いたリリックを送り合いつつ、俺がフックを作って。そしたらISSEIがちょっと歌詞を書き直してくれて、「だったら俺も変えよう」みたいな投げ合いが今回はかなり多かった。テーマは同じだったけど、歌詞の内容も深みも捉え方もだいぶ変わったよね。

ISSEI：SKRYUさんのリリックがヤバいので、「これじゃダメだ！」みたいな（笑）。

SKRYU：さっき敬語云々って言ったじゃないですか。実際、ISSEIは本当に真正面からこの曲と向き合ってくれて、書き直すたびにリリックがよくなっていくんですよ。なんだろうな……歌詞の内容が明確になっていく、というか。フローに関しても、たった1カ月のあいだにどんどん進化していったんです。化け物みたいなスピード感で成長する姿を目の当たりにして、シンプルにリスペクトを感じていました。

ISSEI：いやいやいやいや、本当に勘弁してくださいよ、恥ずかしいです、先輩（笑）。

――（笑）。〈今さら効かない漂白剤／なら尚更目指すの合格ライン／たまに汚しちゃう選択肢／先輩回してヨッ洗濯機〉という歌詞には、SKRYU先輩に対するリスペクトを感じました。

ISSEI：僕はクールな面を見せるのも好きですが、実際は子どもっぽいです（笑）。今回の「Perfect」ではSKRYU先輩の胸を借りて、無邪気な面をかっこつけずに表現しようと思いました。

SKRYU：このラインの直後にガヤで俺の名前を絶叫してくれているんですよ。そういうギミックの吸収力も早かったんですよね。レコーディング、むっちゃ楽しかったよな。

ISSEI：はい、めっちゃ楽しかったです！ 音楽以外の仕事でも、好きなことだと吸収速度はかなり早いほうだと思います。「どうやったらできるかな？」とか「早く形にしたいな」とかずっと考えちゃうほうで。しかもその過程を楽しめるタイプなんです。レコーディングの日にブースの外からずっとSKRYUさんのレコーディングを観ていたんです。ものすごく勉強になりましたね。SKRYUさんは顔で歌うんですよ。

SKRYU：真似しなくてもいいところまで見てくれてたみたい（笑）。でも、たしかにちょける塩梅は意識していますね。ヴァースで真面目にスキルを見せたあとに、あえてガヤでふざけてみるとか。俺の名前をISEEIが叫ぶところのレコーディングとかも、すごかったんですよ。

ISSEI：本当に楽しくて、レコーディング中は終始ふざけてました（笑）。

SKRYU：マジで楽しかったよな。床に倒れ込むくらいゲラゲラ笑ったもん（笑）。ふたりでどういうガヤをいれようかといろいろ試行錯誤している時もなんかいい雰囲気でしたし。

ISSEI：アドリブでいろいろ試したんですよね。

SKRYU：そうそう。「今回の曲ではもう全部曝け出しちゃえばいいじゃん」と言ったらほんまにぶっ飛んだテンションでいろんなアイデアを出してきてくれた。

ISSEI：もちろん真面目に集中しなくちゃいけない場面もあるけど、それは曲次第だと思うんです。今回の「Perfect」は、シリアスなニュアンスもリリックに含まれているけど、ポップで明るい曲だからSKRYUさんと僕との楽しい空気感を入れ込みたかったんです。それがそのまま曲に乗った感じ。レコーディング中もずっと笑ってましたし。真剣に淡々とやっていたらこういう曲はできなかったと思うし、僕もこんなふうには歌えなかったんじゃないかなと思います。

■下北沢で飲みすぎて、でんぐり返したあの日の後悔をようやくグルーヴにできた（SKRYU）

SKRYU：ISSEIって、いわゆるトレンドのキレ感を表現する土台のスキルは大前提として持っている人なんです。だから、今回の「Perfect」はその先――力を抜くところ、リラックスしたところ、エンジョイしているところも一緒に挑戦してみたって感じというか。かなり緩急があって、アトラクションが多い曲だと思う。話し言葉をラップに落とし込むセンスも完璧だと思いましたし。むしろ、これまでが完璧すぎたから「人間臭さを出してやろう」みたいなイメージでした（笑）。

ISSEI：嬉しすぎます。

SKRYU：でも、俺もやりたくてやっているからさ。それをあんなに完璧に全部やってきてくれて、逆にすげえありがとうっていうか。

ISSEI：正直、最初はどう書いていいかわからなかったんです。こういうトラックは初めてだし。最初期のヴァースはもっと（ラップが）詰め込まれていました。それを自分で聴いてみたら、すぐに飽きちゃって。「この感じは違うかも」と気づいて、フロウを変えたり、試行錯誤を繰り返して。「Perfect」の制作を通じて、全部キメキメにしちゃうと、完成品は逆にかっこよくなくなることがあることを学ばせてもらいました。自分のなかの新しい引き出しを見つけたというか。これまで聴いてくれた人には驚いてほしいし、初めての人にはシンプルに楽しんでもらいたい気持ちです。でも、これは自分ひとりでは絶対に出せませんでした。制作時のやりとりやレコーディングの雰囲気から得たフィーリングを吸収できたからですね。

――ISSEIさんが好きなSKRYUさんのラインを教えてください。

ISSEI：〈ラブタイプ診断は「恋愛モンスター」〉ですね。「こんなこと言っていいんだ！」っていう。この歌詞を読んで、自分のリリックを書き直しましたし。

SKRYU：俺なんかはMBTIで止まっている世代で。でも、最近ラブタイプ診断というものがあると聞いて、やってみたんですよ。そしたら歌詞のとおり、“恋愛モンスター”という結果が出て、しかも“浮気っぽいお調子者”と書かれていて。自分は音のなかで10年間も実直に歩んできたのに、「この結果はなんやねん！」という。その気持ちを歌詞にブチ込みました（笑）。

ISSEI： こんなに強いワードは僕だったら絶対に入れられない（笑）。だから、聴いた時にショックを受けました。

――ポップミュージックにおける固有名詞は、時代を映す鏡のような効果があるので、数年後にまた違う意味が出てくるような気がします。

ISSEI：たしかにそうですね。こういうワードには時代をパッケージする力があるし、今を共有している人が数年後に聴くと「そういうのあったよねえ」みたいな感覚になりそう。

SKRYU：最先端も必ず古びていきますもんね。

ISSEI：ちなみに僕のラブタイプ診断はキャプテンライオンです。いろんなラッパーにラブタイプ診断を告白させるリミックスを作ったら面白そう（笑）。

SKRYU：あはははは！

ISSEI：（笑）。でも、SKRYUさんのヴァースはワードチョイスもフロウもスキルも全部がすごすぎたので、自分ももっと頑張らなくてはと本気で感じました。さっきの話になりますが、リリックの書き直しも一度や二度じゃないし、細かい言い回しやビートの跨ぎ方、乗せ方とか、SKRYUさんと作れるこの貴重な機会でやれることは全部やったと思えるくらいにはやりきりましたね。自分も新しい力を得たと思うし、何より、すごく楽しかったです！

SKRYU：これは言っておきたいんですけど、歌詞の書き直しってみなさんが考えている以上にキツい作業だと思うんです。マジで「う～っ」と頭を抱えてしまうくらい。だって、ものすごく考えて言葉を選んで、それらをビートをハメていく作業なわけですから。めちゃくちゃ大変だし、俺も歌詞を書き直さなきゃいけない時は、正直あまり人と喋れなくなる。でも、ISSEIは多忙ななかでもバチっと決めてきたんですよ。そんなのを見せられたら、やっぱりこっちも投げ出せないじゃないですか。

――フックのレコーディングはどのように進んだんですか？

SKRYU：僕のアイデアをISSEIと一緒に形にしていきました。

――〈日々のミステイクも今日のGroove〉というラインは本当に素晴らしいと思いました。

SKRYU：そこは俺の歌詞ですね。たしかに自分でも本当にいい歌詞だと思う。このラインならISSEIに先輩風吹かせることができるなと思って（笑）。実際に生きているとミスすることはあるし、それを「今日のグルーヴだ」と思えなかったりもするじゃないですか。だからこそ、歌にする意味があると思ったんですよね。

ISSEI：誰にだって、きっとどこかでミスした日もあると思いますし。それを経てのパーフェクトな今があるというか。

SKRYU：俺も下北沢で飲みすぎて、最終的にでんぐり返ししてしまったあの日の後悔をようやくこの曲でグルーヴにすることができたなって思ってますもん。

ISSEI：自分の親戚に真剣に野球をやっている子がいて。その子は本当に実直に野球だけをやっていて、普通だったらそのまま甲子園に出られるはずだったんですけど、肩を壊してしまって。話は家族づてに聞いていたんですけど、こっちから連絡していいものかわからなくて。そしたら珍しく電話をかけてきたんですよ。そこでいろんな話をふたりでして。僕は安易に共感できないし、しちゃいけないと思ったし、ただ励ますのも違うと思ったんです。でも、寄り添いたい気持ちは自分のなかにあって。だから、最終的には「お互いに前を向いて頑張ろう」みたいな話になったんです。今話していて、ふと思い出しました。あの時の経験は、この曲にかなり活きている気がしますね。その親戚の子は今、大学野球ですごくがんばっているんです。思春期のミスって、刺さるというか、まわりが見えなくなりがちだと思うんです。だから、この曲は若い子にも聴いてもらいたいんですよね。

SKRYU：わかる。

ISSEI：失敗しても何回でもやり直せるからって。

SKRYU：そういうことを大人に言われても普通に聞き入れられないじゃん。「違うんだよ」みたいに反発しちゃいがちというか。

ISSEI：僕も生きてきたなかでミスしたことは何回もあるし、その時はどん底まで落ち込みましたし、でもそこで気づけたこともあった。何事にも恐れずにチャレンジしてほしいですし、そこで失敗してしまってもやり直せるから。誰に何を言われても自分が頑張ればいいだけだと思っています。

■マティーニ、XYZ――お酒のコミュケーションが生んだパンチライン

SKRYU：思春期で何かミスをすると、そのミスが人生のすべてを変えてしまうように錯覚をしてしまうことが多いと思うんです。今の時期だったら受験とかもそうですし。どこそこの学校に落ちたら、この先の60年の人生がどん底になってしまう、みたいな。でも、これは身を持って経験したから言えるけど、マジでそんなことはない。大事なのは、ミスしたあとに自分がどうするかだから。もちろんたくさん傷つくと思うし、飲み込めないと思うけど、その感情もなんらかの糧になるものなんだと思います。

ISSEI：ある人にとっては努力の糧になるだろうし、ある人にとっては感情の幅が広がるだろうし。

――〈飲み込むのは到底無理／って日々がオリジナルカクテルに／頭ナイーブでも空いてる語尾／沈むオリーブにはちょっとマティーニ〉というラインですね。

SKRYU：ISSEIの親戚の子の話じゃないけど、正直、そんな事実って呑み込めないじゃないですか。でも、その経験はその人だけのもので。〈頭ナイーブでも空いてる語尾〉というのは、「あなたが歩み出さないと日々は進んでいかないよ」ってニュアンスがあるんですよ。ラップ的に語尾っていうのは韻を踏むための大事な場所だから。あなただけの大事な韻を踏むためにやってこうぜ、みたいな。ちなみに、最後のラインでマティーニをチョイスしたのは、初めてISSEIと飲みに行った時のエピソードから取りました（笑）。

ISSEI：最初にご一緒した食事会がすごく盛り上がって、何軒か飲み歩いて、最終的にバーにたどり着いたんです。すごく雰囲気がある大人っぽいお店で、そこでSKRYUさんがカマしたんです（笑）。

SKRYU：ふざけて「俺、毎日マティーニ飲んでるんだ」みたいなことを言って（笑）。

ISSEI：その前のお店で、僕はビールとかを飲んでいたんです。まだ21歳だし、そんなにお酒も詳しくないから、SKRYUさんに「こういうお店ではどういうお酒を飲めばいいんですか？」って質問したんです。そしたら、さっきの答えが返ってきて。

SKRYU：ISSEIは俺よりも全然お酒が強いんです。で、俺がちょっとトイレ行くじゃないですか。そうすると、戻ってきた時には2杯目のマティーニが頼まれているわけです。でも、マティーニってそういう飲み方をするお酒じゃないじゃないですか（笑）！

――会話しながら少しずつ飲んでいくお酒ですよね（笑）。

SKRYU：そうそう。俺もISSEIも酔っ払って悪ノリみたくなっていたから、テキーラのショットみたいなノリでクイクイ飲んじゃって。その時に俺は「ISSEI、ちょっと待って！」と内心思って、「ちょっとマティーニ！」と（笑）。

ISSEI：あははははは！

SKRYU：それで生まれたラインです（笑）。でも、ISSEIがすごいのは、このラインを読んでから自分の歌詞を書き換えたたことで。

ISSEI：〈XYZ〉のラインですよね。飲み明かしていたら結構いい時間になってしまったので、「SKRYU先輩、最後に何かいいお酒ありますか？」と質問したら「知ってる、XYZっていうのが締めのカクテルなんだよ」と教えてくださって。そのエピソードを〈フライトの時刻はXYZ〉に落とし込みました。

SKRYU：今回はお互いに何回か歌詞を調整していて、さっきも言ったとおり、それは全然簡単な作業じゃないんですね。たしか、レコーディングの直前のやりとりで〈XYZ〉が入ってきたんだよね。

ISSEI：SKRYUさんの〈マティーニ〉のヴァースを読んで、僕は夢のフライトのチケットを片手に乾杯したいと思ったんです。「その時に飲むお酒ってなんだろう？」と考えたら、もう〈XYZ〉しかないだろ、と。

SKRYU：本当に感心しましたよ。お酒の話題と、時間の概念も入ってきて、どんどん立体的になっているんです。正直、〈沈むオリーブにはちょっとマティーニ〉はふざけすぎかなとも思ったんです。でも、ISSEIの寛大な心で俺の歌詞も尊重してもらえました（笑）。

――最後にちょっと真面目な質問を。ラップという歌唱法はHIPHOPカルチャーに依拠しています。ただ時代の流れのなかで、インディペンデントから生まれたアイデアがいつのまにかトレンドとなり、世界的なポップミュージックのフォーマットに取り入れられることが当たり前になりました。こうした現状をそれぞれ違う立場の当事者としてどのように捉えているか教えてください。

SKRYU：リスペクトの話ですよね。実際、HIPHOPカルチャーのなかには、常に「これどうなんだ？」という論争がある。俺は、HIPHOPの素晴らしいところは、たいへんな家庭環境で育った人、お金がなかった人、人生の選択肢に悪い道しかなかった人たちが、その過去を切り売りして幸せになれることだと思ってます。俺なんかはいわゆる普通の家庭で育った、普通の子どもだった。でも、心には弱さがあった。厳しい環境で生まれ育った人からするとぬくぬく育っているように見えても、やっぱり人それぞれ、その環境なりの弱さや傷がある。そこは誰も否定すべきじゃないし、優劣を決めるものでもない。俺のHIPHOPは、自分のなかの肯定しがたい自分を曝け出して、自分を肯定し、結果として誰かが救われてくれたらいいなと思うんです。

――実際、僕は最近めちゃくちゃヘコんでいたので「Perfect」でかなり救われました。

SKRYU：ああ、嬉しいです。自分が助かって、結果誰かも救われるってすごいことだと思うんですよ。マイナスをプラスに変えているわけですから。この曲を「HIPHOPじゃない」と言う人もいると思う。でも、こっちとしてはリスペクトを踏まえて、すごい覚悟と確固たる意思でやっている、というのはあります。今回の「Perfect」の歌詞をISSEIとふたりでまじまじと読み返して、しっかりと話し合ったわけではないけど、実際この歌詞は完璧だと思う。お互いがこれまで経験した肯定しがたい、忘れてしまいたい、汚れちまって隠していたい過去をそれぞれ見つめて、かっこいい音楽のなかで肯定しているわけだから。

ISSEI：……兄貴って呼んでいいですか。

SKRYU：（笑）。

ISSEI：僕からすると難しい質問ですね。だけど、僕は本当にHIPHOPが大好きなんです。めちゃくちゃリスペクトしているし。だから、僕はまわりからなんと言われてもいいんです。僕がHIPHOPを好きでリスペクトしている事実は変わらないから。休みの日にはいろんなラッパーさんたちのライブに自分でチケットを買って、たくさんプライベートで観に行っているんです。すごくリスペクトしているからこそ、いつか自分が作った曲をHIPHOPシーンの人たちに認知してもらいたいとも思っています。「こいつ結構ちゃんとやってんじゃん」みたいに、ヘッズの方たちにも自分の本気が伝わるような活動をこれからもしていきたいです。本気でそう思ってますね。

（取材・文＝宮崎敬太）