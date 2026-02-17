2026年2月15日、お笑いトリオ・トンカツタンの森本晋太郎が自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・霜降り明星の粗品とトークをする様子を公開した。

（関連：【画像あり】粗品が森本にぶっちゃけた“民度の低い界隈”）

トークの前半では民度の低い界隈について話すことに。粗品は1位「ジャニーズ」とコメントし、「強烈やったな」と振り返った。そして2位は「声優」、3位は「車」と発表した。粗品は過去に愛車のレクサスについた傷を、ボケでカラースプレーで修復した際、多くの批判があり、「何しとんねん」といった声が集まったという。

そして後半では、『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）でのコメントについて語っていくことに。番組の審査員であった粗品は、お笑いコンビ・エルフに「普段、質の悪い客の前でしかネタを試せてないから全国の賞レースであんなことやってしまう」といったコメントをし、物議に。このコメントについて粗品は、「質の悪い客」というのはお笑いに詳しくないお客さんのことを言ったわけではなく、「顔ファン」「ワーキャーファン」のことを指したと説明。そういったファンを「決勝戦に持ってくるのは愚か」と語った。

今回の動画に視聴者からは「バランス良すぎる」「最高だな」「ずっと会話聞いてたい」と言った声が集まった。

（文＝向原康太）