「本当に素晴らしい」「フィジカルの強さは際立っていた」オランダ強豪で“圧巻デビュー”の20歳日本人がUCLの登録メンバー入りで現地注目！いきなり欧州カップ戦に出場可能に
今冬にRB大宮アルディージャから、オランダの強豪AZに移籍したDF市原吏音が欧州カンファレンスリーグ（UCL）のメンバーに登録された。２月16日、オランダメディア『VI』が伝えている。
「UEFAの規定では、クラブはAリストに最大25名の選手しか登録できない。そのため、AZは冬の新加入選手であるアユブ・ウフキル、イズ・ホーンカンプ、そしてリオン・イチハラを登録するために、少なくとも３名の選手をリストから外す必要があった。しかし、以前Aリストに載っていた選手の何人かはすでにAZでプレーしていないため、これはクラブ経営陣にとって容易なことだった」
20歳のCBは、ベンチ入りはしているものの、まだトップチームではプレーしていない。
だが13日、リザーブチームであるヨングAZの一員として出場した、オランダ２部リーグのTOPオス戦で新天地デビュー。圧巻のパフォーマンスを披露し、AZの専門メディア『AZAlerts』からこう称賛された。
「一度ボールロストのミスがあったものの、この日本人DFは素晴らしいプレーを見せてくれた。まだ若いながらも、成熟した体格をしている。（やや小柄に見えることが多い）AZのリザーブチームの中で、彼とコバチのフィジカルの強さは際立っていた。トップチームも、フィジカル面では必ずしも優れているわけではない。だからこそ、彼が長期的にクラブに貢献してくれると確信している。彼の体格について言うなら、スピードも意味している。最初の数メートルは非常に速く、俊敏性も兼ね備えている。20歳にして、これは本当に素晴らしいことだ」
AZは現地19日、カンファレンスリーグのプレーオフ第１レグで、アルメニアのノアと敵地で対戦する。日本期待の俊英は、欧州カップ戦でついにトップチームデビューなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
「UEFAの規定では、クラブはAリストに最大25名の選手しか登録できない。そのため、AZは冬の新加入選手であるアユブ・ウフキル、イズ・ホーンカンプ、そしてリオン・イチハラを登録するために、少なくとも３名の選手をリストから外す必要があった。しかし、以前Aリストに載っていた選手の何人かはすでにAZでプレーしていないため、これはクラブ経営陣にとって容易なことだった」
だが13日、リザーブチームであるヨングAZの一員として出場した、オランダ２部リーグのTOPオス戦で新天地デビュー。圧巻のパフォーマンスを披露し、AZの専門メディア『AZAlerts』からこう称賛された。
「一度ボールロストのミスがあったものの、この日本人DFは素晴らしいプレーを見せてくれた。まだ若いながらも、成熟した体格をしている。（やや小柄に見えることが多い）AZのリザーブチームの中で、彼とコバチのフィジカルの強さは際立っていた。トップチームも、フィジカル面では必ずしも優れているわけではない。だからこそ、彼が長期的にクラブに貢献してくれると確信している。彼の体格について言うなら、スピードも意味している。最初の数メートルは非常に速く、俊敏性も兼ね備えている。20歳にして、これは本当に素晴らしいことだ」
AZは現地19日、カンファレンスリーグのプレーオフ第１レグで、アルメニアのノアと敵地で対戦する。日本期待の俊英は、欧州カップ戦でついにトップチームデビューなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！