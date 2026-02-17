西野カナ、ライブ音源『Special Live ″Christmas Magic″』配信リリース決定
西野カナが、2月20日にライブ音源『Special Live “Christmas Magic”』を配信リリースすることが決定した。なお、2月20日は西野カナがメジャーデビューした特別な記念日でもある。
■ライブ映像作品の特設サイトもオープン
本作には、2025年12月17日・18日にKアリーナ横浜にて開催された『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』の模様を収録。3月18日にリリースとなる、ライブBlu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』に先駆けての配信リリースとなる。
「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」など大ヒット曲から、「Last Christmas」 (Wham!) や 「All I Want for Christmas Is You」（マライア・キャリー） などカバー曲も含む、全22曲のライブ音源を収録。
またボーナストラックとして、ライブの演出映像内でカバーしたフィンランド民謡「Ievan Polkka」の音源が収録されることが決定しており、呪文のような早口の歌詞を西野カナがどう歌ったのか要チェックだ。
2月17日から事前配信予約が受付開始。Spotify/Apple Musicで配信予約した人には、ライブ写真を使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
また、配信当日の19時からは、リリースを記念してStationheadでのリスニングパーティの実施も決定。デビュー記念日に開催される、その日だけのセットリストとなる。
さらに、ライブBlu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』の特設サイトもオープン。こちらも要チェックだ。
メイン写真：ライブ音源配信『Special Live “Christmas Magic”』ジャケット写真
■リリース情報
2026.02.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「君のせい」
2026.02.20 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Special Live “Christmas Magic”』
2026.03.18 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』
■関連リンク
Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』特設サイト
https://www.nishinokana.com/christmasmagic/dvd_bd/
西野カナ OFFICIAL SITE
https://www.nishinokana.com/