日経225先物：17日19時＝210円高、5万6820円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万6820円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては253.51円高。出来高は1806枚となっている。
TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56820 +210 1806
日経225mini 56820 +210 37784
TOPIX先物 3782 +10 1841
JPX日経400先物 34175 +150 223
グロース指数先物 732 -1 234
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
