　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万6820円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては253.51円高。出来高は1806枚となっている。

　TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.45ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56820　　　　　+210　　　　1806
日経225mini 　　　　　　 56820　　　　　+210　　　 37784
TOPIX先物 　　　　　　　　3782　　　　　 +10　　　　1841
JPX日経400先物　　　　　 34175　　　　　+150　　　　 223
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-1　　　　 234
東証REIT指数先物　　売買不成立

