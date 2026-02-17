県内では、2月に入りスキー場からコース外を滑走し、遭難する人が相次いでいます。県警は、スキー場のルールを守って滑ってほしいと呼びかけています。



2月12日、県警は津南町の山中で新潟市に住む男性2人を救助しました。



■救助

「大丈夫ですか？これから吊り上げます。」



警察によりますと、2人は前日の午前11時ごろ、湯沢町のスキー場のコース外でスノーボードをしていたところ道に迷い遭難。2人にケガはなく、「スキー場のバックカントリーコースだと思っていた」と話しているということです。



12日は、妙高市でも･･･

4人でスキー場を訪れていた静岡県に住む30代の男性が、道に迷い遭難しました。



■救助

「これからすぐ上がるから、ここつかんで。」



通報から1時間半後に県警のヘリコプターが救助しました。男性は、スノーボードでコース外を滑っていたということです。



県警は、スキー場のルールを守って滑ってほしいと呼びかけています。