〝½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ËºäËÜÅ¯»ÖµÄ°÷〟´´»öÄ¹¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡ÖÍ½»»¤òÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
ÌÀÆü¡Ê18Æü¡Ë¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û〝½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ËºäËÜÅ¯»ÖµÄ°÷〟´´»öÄ¹¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡ÖÍ½»»¤òÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Îº£Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬º¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë·§ËÜ3¶èÁª½Ð¤ÎºäËÜÅ¯»ÖµÄ°÷¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºäËÜµÄ°÷¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë·§ËÜ3¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß9´üÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ä°ì²¯Áí³èÌöÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜµÄ°÷¤Ï17Æü¡¢RKK·§ËÜÊüÁ÷¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÅ¯»Ö ½°µÄ±¡µÄ°÷¡ÖÆÃ¤ËÍ½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤±¿±Ä¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤¬¤Þ¤º¤ÏÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·10·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¥Ý¥¹¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Í¿ÅÞ¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
ºäËÜµÄ°÷¤Ï¡¢Àµ¼°¤ËÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÅ¯»Ö ½°µÄ±¡µÄ°÷¡ÖÍ½»»¤òÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¡¹¤Ê±¿±Ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×