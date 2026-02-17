ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、メダリスト会見に出席した。フリーでは158.13点は世界歴代最高得点をたたき出し、SP5位から6.9点差を逆転しての頂点。大逆転劇から一夜明け、心境を語った。

観客席から声援を送った坂本花織について質問が飛ぶと、三浦は「かおちゃんには常に支えられていて、彼女の明るさに救われている」と語った。SP5位で宿舎に帰った際には、帰りを待ち受けてくれていたといい、「絶対大丈夫だよって声を掛けてくれた」と振り返った。

「かおちゃんのためにも、みんなのためにも頑張ろう思って。フリーも私たち以上に大泣きしてくれて、素晴らしい人柄。心から今日からのSP、応援したい」と会場で応援することを明かした。

木原も「2人とも坂本選手からエネルギーとパワーをもらっていて、フリーの前にもたくさん勇気をもらって、かおちゃんがいなかったらチームジャパンは成り立たない」と断言。

坂本が五輪の“魔物”に恐怖を感じていることに「僕たちがSPで大きな失敗をして、かおちゃんの分の厄を落としたので、僕たちが全部引き受けたので、かおちゃんは問題ないと思うので、恐れずのびのびと滑ってほしい」とエールを送った。