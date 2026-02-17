ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。自己新となる合計231.24点で金メダルを獲得した。表彰式では、団体の際に日本選手がやり始めた所作をドイツ選手が真似する場面も。見つけたX上のファンは驚きの声を上げていた。

大逆転の金メダルとなった。本来の“りくりゅう”らしい美しさで観客を魅了し、SP5位から大逆転で頂点に。銀メダルにはアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルにはミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）が輝いた。

表彰台ではドイツペアが、贈呈された大会マスコットの「ティナ」を胸から提げたメダルのリボン部分に固定する場面が見られた。恒例の写真撮影では、りくりゅうも同じようなスタイルに。元は団体戦で日本チームが行って話題に。男子シングルでも、銀メダルの鍵山優真が行うと、五輪公式Xでレクチャー動画が公開されるなど話題を呼んでいた。

その独特の仕草が広まっていく状況に、X上の日本人ファンも反応している。

「ティナぬい固定、ドイツに派生してるん草」

「ティナを謎（じゃなくなった）ホールドするドイツペアすき」

「ドイツペアもティナ固定の謎技術を習得！」

「ドイツのボロディン選手も、ティナをメダルで固定してる 優真くんが流行らせたと思います」「世界に伝えたい、チームジャパンの謎技術」

「個人的表彰式のハイライトは、ドイツヴォロさんがメダル抱っこ紐でティナをだっこしてたこと」

「ドイツの選手が日本のティナ抱っこ紐技術を真似してて笑ってしまった」

「フィギュア界に新たなブームをもたらした。りゅういち君もドイツペアもやっている」

まさかの広がりに驚きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）