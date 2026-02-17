今回紹介するのは、TikTokに投稿された、とある猫ちゃんの様子。投稿主さんが、こたつのお布団をめくると、くつろいでいる猫ちゃんを発見。しかし、あるものを仕舞い忘れていたようです。投稿はTikTokにて2000件以上いいねされ、たくさん注目されていました。

【動画：こたつの中で『くつろいでいた猫』→布団をめくって様子を見てみたら…飼い主爆笑の『予想外すぎる光景』】

ハチワレ猫のチビちゃん

TikTokアカウント「めろん」に登場したのは、猫のチビちゃん。ハチワレの毛並みが可愛らしい白黒猫ちゃんです。

今回、チビちゃんはこたつ布団の中でぬくぬく過ごしていた模様。投稿主さんがお布団をめくると幸せそうに、くつろいでいたみたいです。しかし、こたつの中が快適すぎたのでしょう。チビちゃんは、とあるものを仕舞い忘れていたようです。そのあるものとは…なんと舌でした。

ぺろりん

こたつのお布団をめくった投稿主さんが目にしたのは、舌をぺろりんと出したまま横になっていたチビちゃんの姿。長い舌をだらしなく出しっぱなしにしていたそうです。これには、投稿主さんも大爆笑。可愛すぎると思われたそうです。

一方、当の本人は「何か問題でも？」と思ってそうなくらい真顔。投稿主さんに発見されても、なかなか舌を元に戻さなかったそうです。もしくは舌が出ていることに気付いていなかったのか…。

投稿主さんが優しく舌をつついてあげると、ひゅっと引っ込めたそうです。可愛すぎますね。

可愛いチビちゃんはSNSで注目を集める

舌を出したままくつろいでいたチビちゃん。その様子を見た視聴者からは、「可愛いにもほどがある」「出てますがなぁ」「ベロ出し忘れかわよすぎ！」などの声が多く寄せられていました。可愛い舌出しチビちゃんを見て心癒された方も多かったようですね。

TikTokアカウント「めろん」では、猫のチビちゃんとボウちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。他の投稿も可愛いものばかりです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「めろん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。