「パッとしない」→ 小物のせいかも！【ROPÉ PICNIC】で新調したい♡「おしゃれアイテム」

着こなしがなんとなく冴えない日は、小物を見直すだけで全体の印象が整うことも。バッグや靴、ベルトなどの “差し替えやすいアイテム” を更新すると、いつもの服でもきれいにまとまり、コーデの完成度がぐっと高まります。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、デイリーに取り入れやすく、今すぐ新調したくなりそうな「おしゃれアイテム」をピックアップ。ひとつ加えるだけで、いつもの装いが軽やかにアップデートされるはずです。

大人の装いを整える端正なトート

【ROPÉ PICNIC】「フラップデザイン2WAYハンドルミドルバッグ」\7,689（税込）

クラシカルな佇まいが魅力のハンドバッグ。高見えが狙えるシボ感のあるレザー調素材を使用しており、「程よいハリ感があり、型崩れしにくくきれいなフォルムをキープ」（公式サイトより）できるのだとか。フラップデザインがきちんとした印象を添えてくれるので、カジュアルな装いに合わせても大人らしくまとまるのが嬉しいポイント。マチが広く、2WAYで使える実用性も◎