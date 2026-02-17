無防備なへそ天姿でぐっすりと眠る子猫の兄弟。その可愛さにご家族がつい触っていると、破壊力抜群な光景が生まれたそうで…？

大きな反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で48万回再生を記録し、「豆さん完全に人間やwww」「可愛すぎて、とろけそう…」「ダメだ、ニヤニヤが止まらない」といったコメントが寄せられています。

【動画：へそ天をする2匹の子猫→触ってみると…涙が出るほど『可愛い光景』】

カーペットに落ちていたのは…

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、子猫の兄弟がへそ天で寝ていたある日の光景です。この日ご家族が集まって見ていたのは、眠っていた子猫の「オハナ」くんの姿。少し横に傾いているものの、お腹を無防備に見せたへそ天姿だったといいます。

上を向いてもらおうと短い後ろ足に触れても、起きる様子もなくぐっすりなオハナくん。寝姿は変えられなかったようですが、気をつけポーズの前足に体にくっつくように折りたたまれた後ろ足と尻尾という、愛らしいコンパクトなへそ天姿です。

無防備すぎる兄弟

するとママさん、すぐ近くに転がっていた兄弟猫の「豆大福」くんをそっとオハナくんの隣へ。豆大福くんもあっという間に眠りに落ち、兄弟が並ぶとまた格別な可愛さが見られたそう。少し経つと、豆大福くんは大の字のような大胆なへそ天姿になっていたといいます。

ここまでリラックスして熟睡しているのを見ると、ついイタズラしてみたくなってしまうもの。息子さんはこれまた短い豆大福くんの前足と後ろ足を優しい手つきで伸ばし、最後に顔の角度も変えてみると…。

破壊力抜群な光景

より人間に近い、真っ直ぐなへそ天姿の豆大福くんが完成！やはりオハナくんはどうしても横に傾いたままだったそうですが、ふたりの姿にご家族は笑い声を伴った「かわいい～！」が止まらなかったといいます。

その後ふたりには、首元までブランケットをかけてあげたのだそう。触らずにはいられなかったご家族にどれだけ触られようと、気持ち良さそうに眠り続ける豆大福くんとオハナくんなのでした。

投稿には「豆ちゃんの寝姿完璧すぎるww」「こんなに動かしても起きないなんて笑」「ストレス吹き飛ぶ可愛さに泣いた」「猫背どこいったんかな(笑)人間にしか見えない」「あまりにも可愛くて何度も見ています」「うちにもこんな可愛いにゃんこ落ちてないかな…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちと仲良しご家族の温かな日常の様子が投稿されています。立派に成長した豆大福くんを筆頭に、猫さんたちの可愛らしいへそ天姿もたっぷりと観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。