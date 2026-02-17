｢うたコン」昭和歌謡の金字塔・阿久悠を特集 歌手が語る阿久との思い出や貴重映像も
｢うたコン」作詞家・阿久悠特集
2月24日｢うたコン」（NHK総合よる7時57分〜）は、昭和歌謡の黄金期を築き上げた希代のヒットメーカー・阿久悠を特集。阿久が手がけた昭和を代表する名曲の数々を貴重映像で振り返り、阿久と深い親交のあった歌手たちが阿久との思い出や作品の魅力を語り合う。
石川さゆりは、今年発表から50年、歌手人生の転機となった「津軽海峡・冬景色」をサックス奏者・上野耕平とスペシャル共演。そして、今年デビュー60年の森進一は、1984年（昭59）の紅白で披露し、阿久が絶賛した「北の螢」を熱唱。
そして、ささきいさおが「宇宙戦艦ヤマト」、岩崎宏美が「思秋期」、丘みどりと青山新が「居酒屋」を披露する。70 年代に大ブームを巻き起こした伝説のアイドル「フィンガー5」の晃は、日向坂46とともに、「個人授業」「学園天国」のミリオンヒットメドレーを届ける。
そして、元宝塚星組トップスターの礼真琴が初登場。沢田研二の大ヒット曲「勝手にしやがれ」のカバーに挑戦する。
さらに、ミラノ・コルティナオリンピックで熱戦が繰り広げられているこの冬。平原綾香は冬のアスリートを勇気づけてきた「誓い」を歌い上げる。森進一、日向坂46の話題曲も。