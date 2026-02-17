サクラ香る和の祝祭ドリンク！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク（ヨーグルト、ブルーゼリー、サクラシロップ）
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、和食レストラン「レストラン櫻」で提供される、特別なコレクタブルグラスが付いた「スペシャルドリンク」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク（ヨーグルト、ブルーゼリー、サクラシロップ）、コレクタブルグラス付き
価格：2,300円（ドリンク単品 900円）
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：東京ディズニーシー「レストラン櫻」
鮮やかなブルーゼリーの色合いが美しい、お祝いの席にぴったりなスペシャルドリンク。
ヨーグルトをベースに、ほんのりと香るサクラシロップを合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げられています。
トッピングされたぱちぱちと弾けるキャンディーが、25周年の祝祭感を楽しく演出します。
セットのコレクタブルグラスは、海のようなブルーのグラデーションが印象的なデザイン。
25周年をお祝いするミッキーマウスとミニーマウスが描かれており、25周年のロゴ入りの箱に入れて提供されます。
サクラ香る和の祝祭ドリンク。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク（ヨーグルト、ブルーゼリー、サクラシロップ）、コレクタブルグラス付きの紹介でした。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
