2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、和食レストラン「レストラン櫻」で提供される、特別なコレクタブルグラスが付いた「スペシャルドリンク」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク（ヨーグルト、ブルーゼリー、サクラシロップ）、コレクタブルグラス付き

価格：2,300円（ドリンク単品 900円）

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「レストラン櫻」

鮮やかなブルーゼリーの色合いが美しい、お祝いの席にぴったりなスペシャルドリンク。

ヨーグルトをベースに、ほんのりと香るサクラシロップを合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げられています。

トッピングされたぱちぱちと弾けるキャンディーが、25周年の祝祭感を楽しく演出します。

セットのコレクタブルグラスは、海のようなブルーのグラデーションが印象的なデザイン。

25周年をお祝いするミッキーマウスとミニーマウスが描かれており、25周年のロゴ入りの箱に入れて提供されます。

サクラ香る和の祝祭ドリンク。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク（ヨーグルト、ブルーゼリー、サクラシロップ）、コレクタブルグラス付きの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

