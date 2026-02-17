2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、色とりどりのゼリーが浮かぶ「スペシャルスパークリングドリンク」と、記念の「コレクタブルグラス」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（ピーチ＆ライチー）、コレクタブルグラス付き

価格：2,380円（ドリンク単品 980円）

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「リストランテ・ディ・カナレット」

カラフルな丸いゼリーを浮かべた、お祝いの席を華やかに彩るスパークリングドリンク。

ライチーゼリー、ピーチ、ブルーシロップ、パッションフルーツシロップを使用しており、甘さとさわやかさが口いっぱいに広がる味わいです。

見た目も鮮やかで、運河沿いのレストランでの優雅なひとときを盛り上げてくれます。

セットのコレクタブルグラスは、海のようなブルーのグラデーションが美しいデザイン。

25周年をお祝いするミッキーマウスとミニーマウスが描かれており、25周年のロゴ入りの箱に入れて提供されます。

特別な1年の記念として、大切に持ち帰りたくなるアイテムです。

カラフルなゼリーが浮かぶ祝祭ドリンク。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（ピーチ＆ライチー）、コレクタブルグラス付きの紹介でした。

(C)Disney

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

