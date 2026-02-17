2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、特別なコレクタブルグラスが付いた「スペシャルソフトドリンク」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルソフトドリンク（ピーチシロップ、レモングラスシロップ、ウーロン茶）コレクタブルグラス付き

価格：2,900円（ドリンク単品 1,500円）

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「マゼランズ」

ぱちぱちと弾けるキャンディの音がまるで拍手を送っているかのような、お祝いの気持ちを高めてくれるスペシャルドリンク。

中にはキラキラと光るラメやエディブルフラワーが入っており、見た目にも祝祭感を表現しています。

ピーチシロップとレモングラスシロップにウーロン茶を合わせ、食事によく合うさっぱりとした味わいに仕上げた、大人が楽しめる一杯です。

セットのコレクタブルグラスは、海のようなブルーのグラデーションが美しいデザイン。

25周年をお祝いするミッキーマウスとミニーマウスが描かれており、25周年のロゴ入りの箱に入れて提供されます。

大切な記念日の食事や、自分へのご褒美にもぴったりなメニューです。

音も見た目も楽しめる、大人のためのお祝いドリンク。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルソフトドリンク（ピーチシロップ、レモングラスシロップ、ウーロン茶）、コレクタブルグラス付きの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

