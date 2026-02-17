１６日、江蘇省南京駅のホームで観光客の問い合わせに答える乗務員（左）。（南京＝新華社配信／蘇陽）

【新華社北京2月17日】中国各地では旧暦の大みそかに当たる16日、多くの人々が誠実に業務に取り組みながら祝日のぬくもりを伝えている。

１６日、浙江省嘉興市南湖区にある中国人民武装警察部隊海警総隊病院で働く救急診療科の看護師。（嘉興＝新華社配信／金鵬）

１６日、江蘇連雲港港の東方港務分公司ふ頭で、輸出貨物にフックを掛け、つり上げの準備をする港湾作業員。（連雲港＝新華社配信／王健民）

１６日、雲南省の昆明駅で発車前点検を行う中国鉄路昆明局集団の職員。（昆明＝新華社配信／李雲生）

１６日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州の紅河駅で、観光客の問い合わせに答える鉄道職員の龔岸敏（きょう・がんびん）さん（右から２人目）。（紅河＝新華社配信／薛瑩瑩）

１６日、浙江省嘉興市南湖区にある中国人民武装警察部隊海警総隊病院の集中治療室（ＩＣＵ）で患者の治療に当たる医療従事者。（嘉興＝新華社配信／金鵬）

１６日、浙江省湖州市徳清県乾元鎮で、雨の中道路を清掃する作業員。（湖州＝新華社配信／倪立芳）

１６日、江蘇省泰州市にある南京医科大学付属泰州人民病院の新生児科で、新生児をケアする看護師。（泰州＝新華社配信／湯徳宏）

１６日、江蘇省連雲港港のコンテナふ頭で、照明を付けてコンテナの輸送や積み下ろしを行う作業員。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王春）

１６日、河南省焦作市温県の街中で、バイクで食事を届ける配達員。（焦作＝新華社配信／徐宏星）

１６日、広西チワン族自治区柳州市の融水ミャオ族自治県人民病院で患者の手術をする医療従事者。（柳州＝新華社配信／竜涛）

１６日、山東省済南市公安局市中区分局十六里河派出所管轄下の社区（コミュニティー）で、居住区内の電気自動車充電ステーションの安全点検を行う警察官、陳興珍（ちん・きょうちん）さん（右）とボランティア。（済南＝新華社配信／郝鑫城）

１６日、雲南省昆明市の駅前路で、駅から出てきた観光客に道を案内する警察官（左）。（昆明＝新華社配信／李雲生）

１６日、江蘇省徐州市の徐州東駅で旅客の乗車を手伝う駅職員（右）。（徐州＝新華社配信／張光磊）