2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、アラビアンコーストにある「カスバ・フードコート」で提供される「スペシャルコンビカリーライス、ナン添え（中辛ビーフ＆甘口チキン）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルコンビカリーライス、ナン添え（中辛ビーフ＆甘口チキン）

価格：1,550円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」

スパイスをまぶしたベジタブルとナンをトッピングした、ボリューム満点のカリーライス。

柔らかく煮込んだビーフのカリーと、表面をカリッと焼いたチキンのカリーの2種類を一度に楽しめるコンビネーションカレーです。

ビーフは中辛、チキンは甘口となっており、それぞれの味わいの違いも楽しめます。

同時期に発売される「スペシャルラッシー（マンゴー＆ブルーゼリー）」と合わせて楽しむのもおすすめです。

2種類のカレーとナンが楽しめる満足メニュー。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルコンビカリーライス、ナン添え（中辛ビーフ＆甘口チキン）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

