18日から始まる特別国会を前に、大勝した自民党の新たな動きと、国会の人事の混乱について、そのオモテとウラを政治部官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■大勝自民…新たな動き 大所帯で“悲鳴”

──まず、オモテの動きとしては「自民党議員66人の新人研修」。そのウラ側では「勝ちすぎ…“うれしい悲鳴”」。これは、どういうことでしょうか？

研修会は、案内状に「必ず出席」と念押しされていて、党幹部も大勢出席しました。「大勝しても気を引き締めていく」という党の意気込みが伝わってきました。

一方ウラ側では、自民党が勝ちすぎて「うれしい悲鳴」が上がっています。

17日、国会では与野党が集まって、特別国会の進め方を決める協議会が開かれましたが、議席の数に応じた各党の部屋割りも決まりました。

ある政権幹部が「うれしい悲鳴」と言っていたのが、自民党の「部屋に入り切れない」問題です。

どういうことかというと、国会召集日の本会議の前に各党はそれぞれ「議員総会」と呼ばれる会合を開きます。ただ衆議院だけで316人もいる自民党議員を収容できる部屋は、国会議事堂内にはありません。

そこで自民党は、異例ですが、国会内の別の建物で総会を18日に開くことになりました。

そして、与野党が集まる本会議場でも定数465人のうち、自民党だけで316人。実に7割近くを占めることになります。

18日は、こうした「高市自民党一強」を象徴する光景がみられそうです。

ある現役閣僚は「同じ空間に7割も身内がいたら、『我が世の春』で高揚感が高まる」と話していました。「“自分が偉い”と勘違いする議員は必ず出てくる」とも指摘していました。

■国会“重要ポスト”人事で混乱

──次に、オモテの動きとして、衆議院の副議長に元公明党代表の石井啓一さんが決まりました。そしてウラ側、元立憲代表が「X」で「なぜ俺に？」とつぶやいたということですが、重要ポストが決まるまで、どんな動きがあったのでしょうか？

まず、副議長は三権の長である衆議院議長を補佐する、非常に権威あるポストです。野党第一党から選ばれるのが慣例ですが、ウラ側では、この副議長選びが中道の中でかなり難航しました。

というのも、17日午前5時すぎに元立憲民主党代表の泉健太さんが、「なぜ俺に回ってくるのか。上はどう考えているのか。」と「X」に投稿しました。

泉さんは17日の正式決定の直前まで、候補に名前が挙がっていたのです。

──ギリギリまで調整していたんですね。それにしても権威あるポストを「なぜ俺に」とつぶやくのか、かなり後ろ向きですね。

そうなんです。泉さんは当選10回と国会議員としてはベテランですが、まだ51歳。今回の代表選でも立候補が取り沙汰されていたくらいです。

一方でこれまで副議長は、当選回数が多い順に人選が進み、引退を控えたベテランの「上がりポスト」とみられている側面もありました。

今回、中道では、立憲出身者から人選を進めていましたが、今回の大敗で、ベテランが大幅に減りました。そこで泉さんに思ってもみない形で話が回ってきた、ということのようです。

副議長に決まった石井さんも周辺に、「けさ（17日朝）打診があった」としていますし、中道のベテランは「立憲出身者では調整がつかなかったようだ」と話していて、混乱がうかがえます。

自民党のある議員は、「中道はガバナンス、つまり統制が全く取れていない」と指摘しています。

18日に始まる特別国会は、圧倒的な数の力を持つ高市自民党が、どう野党と向き合いながら政策を前に進めていくのか注目されます。

──ガバナンスが取れていないとなると、中道としてどうまとまっていけるのかも、注目のひとつとなりそうですね。

そうですね。幹事長も新たに決まりましたが、新しい執行部でどう前に進めていくのか、注目していきたいと思います。