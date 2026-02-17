西野カナ、メジャーデビュー記念日2・20に『Christmas Magic』ライブ音源の配信リリース決定
歌手の西野カナが、ライブ音源『Special Live "Christmas Magic"』を2月20日に配信リリースすることが決定した。
【写真】かわいい…！西野カナ ライブ音源『Special Live Christmas Magic』事前予約特典サンプル画像
2月20日は西野がメジャーデビューした記念日。同ライブ音源は、昨年12月17日、18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"』の模様が収録されたもの。3月18日に発売するライブBlu-ray＆DVD『Special Live "Christmas Magic"』に先駆けての配信リリースとなる。
「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などのヒット曲から、「Last Christmas」（Wham!）や「All I Want for Christmas Is You」（Mariah Carey）などのカバー曲も含む、全22曲のライブ音源を収録。また、ボーナストラックとして、ライブの演出映像内でカバーしたフィンランド民謡「Ievan Polkka」の音源も収録される。呪文のような早口の歌詞を西野が歌い上げる。
きょう17日から事前配信予約も受付開始。Spotify、Apple Musicで配信予約をすると、ライブ写真を使用したオリジナルスマホ壁紙がもらえる。
