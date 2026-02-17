『葬送のフリーレン』原作コミックス3500万部突破 ミニアニメ新作「心と体が入れ替わる魔法」が公開
『週刊少年サンデー』(小学館)で連載中、山田鐘人氏(原作)とアベツカサ氏(作画)による漫画『葬送のフリーレン』がシリーズ世界累計部数3500万部を突破した。あわせて、現在第2期が日本テレビ系で放送中のテレビアニメ『葬送のフリーレン』（毎週金曜 後11：00）から、ミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』第20話「心と体が入れ替わる魔法」が公開された。
【画像】誰と誰が入れ替わってるのか…かわいすぎるフリーレンたち
『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
ミニアニメは、オリジナルシナリオ。イラストレーター・めばち氏がデザインした公式デフォルメキャラのフリーレンたちが旅のさなかでさまざまな“魔法”を試していく姿が描かれる。これまで17本が公開されており、アニメ本編とはひと味違った、デフォルメのキャラたちのほっこりしたやりとりが展開される。
今回登場するのは、フリーレン、フェルン、シュタルクの3人。ある依頼の報酬として手に入れたのは、魔法をかけた対象同士の「心と体が入れ替わる魔法」。この魔法によって、果たして誰と誰が入れ替わってしまうのか。27日からスタートする、強力な魔族との緊迫感あふれる戦いが描かれる新章【神技のレヴォルテ編】とは対照的な、「●●の魔法」らしいやりとりに注目だ。
ミニアニメは、YouTube TOHO animationチャンネル、アニメ『葬送のフリーレン』公式Xと公式TikTokで配信されている。
