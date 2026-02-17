¡Ú ´Ý»³·ËÎ¤Æà ¡Û ¡ÖÆ°Êª¤ÎÂ¼ó¤È¤«¤ò½¸¤á¤Æ...¡×¡¡ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÈ¯°Æ¤Ë²ñ¾ìº¤ÏÇ¡¡ÉáÃÊ¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã³Ú¤·¤à
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸ in Ï»ËÜÌÚ¡×¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÅ¸Âç¾Þ¡×È¯É½¡¦É½¾´¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡¢à¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤âÁá¤¯²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¤Î¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¹¥¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ÎÆü»È¤Ã¤¿Áí³Û¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà°ìËü¸ÞÀé±ß¤Ç¤¹á¤ÈÅú¤¨¤Æ²ñ¾ì¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÃÅ¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÅÏ¤¹Â¦¤À¤Ã¤¿´Ý»³¤µ¤ó¡£MC¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¾Þ¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢àËº¤ì¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëá¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢à¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ...´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢µÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¹¤°3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¥¤¥°¥¢¥Ê¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÂç¥¤¥°¥¢¥Ê¤ß¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç°¦¾ðÉ½¸½¡£à¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ïº£¤â²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¼¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢àÌ¼¤Ï·ë¹½¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¬¹¥¤¡£²ø½Ã¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ä¥â¥ê¤À¤Ã¤¿¤ê¥«¥¨¥ë¤È¤«¤ÎÀ¸¤Êª·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥°¥¢¥Ê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ç¤¹á¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿´Ý»³¤µ¤ó¡£àËÜÊÂ¤µ¤ó¤â¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¤ê¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤«½¸¤á¤Æ¤ëá¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò½Ð¤¹Â¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡¢à¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢Á°¤Î¤á¤ê¡£Â³¤±¤Æà»ä¡¢Â¼ó¤È¤«¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£Æ°Êª¤ÎÂ¼ó¤È¤«¤¯¤ë¤Ö¤·¤ò½¸¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤á¤È¡¢´ñ²ø¤Ê°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤Îº¤ÏÇ¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
