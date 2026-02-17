大好きな人が遊びに来たことに気付いた時、1階からお母さんに呼ばれた時…。それぞれの反応を見守りカメラの映像で比較した結果、差が激しすぎる光景が話題になっているのです。

思った以上にあからさまなその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

【動画：犬の反応『妹が遊びに来た時』と『母に呼ばれた時』を比較した結果→思った以上に『差が激しい光景』】

『大好きな人が遊びに来た時』と『母に呼ばれた時』

Xアカウント『@haruna_sg』に投稿されたのは、見守りカメラに捉えられた柴犬「こはる」ちゃんのお姿。1本目は、大好きな妹さんが遊びに来たことに気付いたこはるちゃんの映像。

2階で過ごしていたこはるちゃんは、物音を聞きつけて大急ぎで妹さんのところへと向かったのだといいます。立ち上がり、1階に向かうまでの時間はなんと約5秒足らず…。

犬の反応を比較した結果…思った以上の差に反響

真っ直ぐに1階へと向かう道だけを見つめながら、迷うことなく歩みを進めるこはるちゃんのお姿が映し出されていたのだそうです。

そして2本目は、1階からお母さんに呼ばれた時のこはるちゃんの行動。2階でのんびりと寛いでいたというこはるちゃんは、お母さんの呼ぶ声を聞いて顔を上げるとゆっくりと起き上がったのだそう。

後ろ足をピーンと伸ばし、ストレッチをしながら『へいへい…なんでしょうかね…』なんて声が聞こえてきそうな態度でゆっくりゆっくりと1階へと向かうお姿が映し出されていたのだとか。

妹さんのところへ向かう時は約5秒、お母さんに呼ばれた時は約15秒…。約3倍の差が生じてしまうというまさかの結末は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

妹さんご夫婦との関係性にほっこり

2023年9月10日生まれのこはるちゃんは、甘えん坊でお転婆な女の子。近所で暮らす妹さんご夫婦のことが大好きで、一緒にお散歩に出かけたり遊んでもらったり。その関係性は『叔父・叔母と姪』のようであまりにも微笑ましいものだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらマイペースにのびのびと幸せに暮らすこはるちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力や癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@haruna_sg」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。