双子の母・中川翔子「便利すぎる」常温保存可能な“液体ミルク”を紹介「箱で買いました」

昨年の9月に双子を出産し、現在は育児に奮闘中の中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【カバンの中身】ベビー用品が増えてバッグが３つになりました！』という動画を公開。今回の動画では、中川さんが、カバンの中身を公開する企画の中で、愛用しているベビーアイテムを紹介してくれました！

中川さんが「これ！便利すぎるヤバい」と取り出した商品がこちら。

◼︎赤ちゃんミルク

アイクレオ / 赤ちゃんミルク

2019年に日本で初めて誕生した、赤ちゃんのための液体ミルク。

栄養成分は粉ミルクと同じ。液体なのでお湯や水に溶かしたり、薄めたりする必要がなく、誰でも簡単に授乳することができる母乳代替製品です。

常温保存ができるので、外出時の持ち運びやストックにも便利。

中川さんは、専用の「紙パック用乳首」を装着して使用されているそうです♪

◼︎忙しいママの救世主

中川さんは、哺乳瓶を消毒したり、決められた量の粉を入れて煮沸消毒済みのお湯を入れて冷ますといった工程があるミルク作りの大変さについて触れつつ「これでいいじゃん！ってなりました」とコメント。

そして、赤ちゃんミルクのパックに、紙パック用乳首をつけると説明し「このまま飲めるんですよ！すごくない！？」「（ミルクを作るのって）めっちゃ大変なんですよ！それを出先とかでさ、いつどうなるかわかんないみたいな時、ひえ〜！じゃないですか」「神やん！ってなって」「これ箱で買いました」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外のも、中川さんの育児に大活躍しているアイテムの数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。