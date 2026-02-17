中島健人、渡辺直美との楽曲コラボのきっかけとは？「とてつもなく美しい歌声で…」

2月16日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、中島健人がVTR出演。2月17日発売の新アルバム『IDOL1ST（アイドリスト）』に込めた想いや、渡辺直美とのコラボの経緯などについて語った。

【関連】中島健人、“今年一衝撃だった”出会いを振り返る「人間としての空気感もすごく合った」

番組インタビューで、中島は『IDOL1ST』というアルバムのタイトルについて、「アイドルとしても金メダリストのような、アイドルのNo.1でありたいという意味を込めてつけた」と説明。

さらに、このタイトルには別の読み方があるといい、「IDOL（アイドル）1ST（ファースト）そのアイドルが1番である」「I（アイ）DO（ドゥー）LIST（リスト）アイドルとして自分がやるべきリスト。リストっていうのは曲目のことなんですけど」「3つの意味を込めた」と解説した。

また、アルバムに収録される渡辺とのコラボ楽曲については、「3年前、ニューヨークで直美さんと一緒に朝食を食べてた時に『私、今オーディションとかにいろんなこのボーカルデータを送ってるんだよね』っていうことで」「そのデータを聞かせてもらったら、とてつもなく美しい歌声で。ぜひ一緒に歌ってみたいなと思って、3年越しにオファーをしてみたら快諾していただいて」と経緯を明かしていた。