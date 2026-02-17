これからの気象情報です。

18日(水)は次第に寒気が流れこみ、各地で雪が降りそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆2月18日(水)の天気

・上越地方

夕方から雨が降り、夜遅くには平地も雪になるでしょう。

また、午後は発雷確率が高くなるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。



・中越地方

午後は各地とも次第に雨が降りますが、夜は雪に変わるでしょう。

山沿いでは降り方が強まり、新たに積雪が増える見込みです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは、晴れて寒さが和らぐでしょう。

ただ、天気は下り坂で、夕方ごろから雨やミゾレが降りそうです。

夜遅くは積もる雪になるため、路面状況の変化に注意ください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は青空が広がりますが、佐渡は昼過ぎから、下越は夕方から天気が崩れるでしょう。

夜は沿岸部でも雪になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝は晴れて、厳しい冷え込みになるでしょう。

一方、午後は次第に雨が降り、夜は雪が積もるところがありそうです。



◆風と波

全県的に、午後は風が強まるでしょう。

波の高さは、各海域でのち3mの予想です。



◆週間予報

19日(木)は、午前を中心に広く雪が降るでしょう。

一方、20日(金)～22日(日)は晴れの天気が続いて、日に日に気温が上がる見込みです。

とくに22日(日)は、4月中旬並みと春本番の暖かさになるでしょう。



18日(水)夜は、雪の積もるところがありそうです。お帰りの際は、路面状況の変化に注意ください。