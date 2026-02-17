18日は雪の積もるところも、金曜以降は天気回復か【これからの天気(2月17日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
18日(水)は次第に寒気が流れこみ、各地で雪が降りそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆2月18日(水)の天気
・上越地方
夕方から雨が降り、夜遅くには平地も雪になるでしょう。
また、午後は発雷確率が高くなるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。
・中越地方
午後は各地とも次第に雨が降りますが、夜は雪に変わるでしょう。
山沿いでは降り方が強まり、新たに積雪が増える見込みです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、晴れて寒さが和らぐでしょう。
ただ、天気は下り坂で、夕方ごろから雨やミゾレが降りそうです。
夜遅くは積もる雪になるため、路面状況の変化に注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中は青空が広がりますが、佐渡は昼過ぎから、下越は夕方から天気が崩れるでしょう。
夜は沿岸部でも雪になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝は晴れて、厳しい冷え込みになるでしょう。
一方、午後は次第に雨が降り、夜は雪が積もるところがありそうです。
◆風と波
全県的に、午後は風が強まるでしょう。
波の高さは、各海域でのち3mの予想です。
◆週間予報
19日(木)は、午前を中心に広く雪が降るでしょう。
一方、20日(金)～22日(日)は晴れの天気が続いて、日に日に気温が上がる見込みです。
とくに22日(日)は、4月中旬並みと春本番の暖かさになるでしょう。
18日(水)夜は、雪の積もるところがありそうです。お帰りの際は、路面状況の変化に注意ください。
