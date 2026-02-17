十日町市では、恒例の雪まつりに向けて雪像作りが進められています。



17日朝の時点で190cmほどの積雪があった十日町市。2月20日から始まる雪まつりに向けて、会場では着々と準備が進められていました。例年、立派な雪像がつくられ多くの人が訪れます。



先週までの寒波の影響で、今年は雪の量が豊富だといいます。



■雪像を作っている人

「雪が降ったので、雪像を作るには全然 大丈夫です。雪に不自由していないので、団体はでっかいの作るかと思うんですけど。ちょっとでっかく作りすぎた。」



■十日町雪まつり実行委員会 山家文良事務局長

「生活の方も(雪で)大変だが『十日町雪まつり』を楽しんでいただければありがたい。」



雪まつり開催中は交通渋滞が起こる可能性がありますので、周遊バスも活用してほしいということです。