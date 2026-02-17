17日(火)日中は晴れたところもありますが、気温はあまり上がりませんでした。さて、18日(水)は、平地も含めて雪の降る時間がありそうです。



◆18日(水)午前9時の予想天気図

日本海の低気圧から延びる寒冷前線が本州付近を通過したあと、冬型の気圧配置になり寒気が流れこんでくるでしょう。このため、県内は天気は下り坂で次第に雪が降りそうです。



◆18日(水)の天気の移り変わり

朝6時は多少雲の広がるところもありますが、広く日差しが届く見込みです。



午前中はおおむね晴れますが、午後は天気が下り坂となります。夕方の帰宅時間は各地とも天気が崩れ、平地は冷たい雨、山沿いでは雪が降りそうです。



ただ、雨で降り出すところも、夜は全県的に雪になるでしょう。内陸や山沿いでは雪の降り方が強まり、新たに積もるところがありそうです。



そして、18日(水)は気温の変化にも注意が必要



◆18日(水)の気温と風の予想（新潟市中央区）

朝は冷えても、日中は8℃前後と今日よりも気温が上がる見込みです。ただ、夕方以降は風が強まり急に気温が下がるでしょう。雪も降りますし、冷たい風の影響で気温の数字以上に寒く感じるかもしれません。



帰りが遅い方は、とくに万全の防寒でお出かけください。