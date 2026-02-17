金沢市長選を前に、16日夜、候補者が一堂に会し、公開討論会が開かれました。

焦点となったのは街中の再整備についてです。

金沢市内で開かれた公開討論会には、すでに出馬を表明している現職と新人3人の合わせて4人が登壇しました。

議題の中心になったのは、市が進める都心軸の再開発。特に金沢駅前にある都ホテル跡地などの利活用方法をめぐって議論が交わされました。

村山氏「景観を重視しながら協議」

村山氏は1期目で再開発を前進させた実績を挙げた上で、今後も景観を重視しながら協議を進める考えを強調しました。

村山卓氏「金沢駅周辺だけを高さ制限を解除した。ここの開発については景観は大事にしてくれ。そして地域の住民との対話を大事にしてくれ。この2つの条件をかけているのであまり変なものが立つということは想定されないのではないか。」

田中氏「景観保護がないがしろにされている」

一方、県議の田中氏は、市民に十分な説明がないまま規制が緩和され、景観保護がないがしろにされていると批判しました。

田中敬人氏「私は明確に申し上げる。金沢の景観は守ります。急務として金沢独自の景観基準。高さ規定は堅持する。駅周辺の方針については指定を受けた上で明確に高さ・容積率の制限を設け市民の理解の下で進めていく」

中内氏「商店街や市民を分断した開発で相いれない」

中内氏は、商店街や市民を分断した開発であるとし、金沢市のまちづくりと相いれないと訴えました。

中内晃子氏「金沢市独自の中心商店街・中心市街地の形成が必要。市民と共に培ってきた景観条例。高さ規制をなし崩しにするもので金沢市のまちづくりに逆行している。」

徳野氏「多目的なエンターテインメントの拠点を作りたい」

金沢を国際文化都市として成長させたい徳野氏は、アリーナと国際会議場が入った複合施設の建設を目指すとしています。

徳野英治氏「大きなイベントが金沢を飛ばして福井や富山にいっている。これでは金沢がいくら観光客がたくさん来ても若者がワクワクする街にはならない。多目的なエンターテインメントの拠点を作りたい」

まちづくりの先導役を決める金沢市長選挙は、3月1日告示・8日に投開票が行われます。