年収1,000万円超の76％が回答、ハイクラス婚活で重視される“最低条件”とは
ハイクラス向けマッチングアプリ「ゴージャス」は、会員791名を対象に実施した恋愛・結婚観調査の結果を発表。年収1,000万円以上の層では、相手のプロフィールを疑う時間を負担と感じる傾向が強いことが明らかとなった。
マッチングアプリでお相手の情報を疑ったり、確認したりする時間は手間だと思いますか?
ゴージャスは、2026年1月31日〜2月4日にかけて、会員791名(18歳以上・男女)を対象に恋愛・結婚観に関するアンケート調査を実施した。この調査では、全体の66.4%が「相手のプロフィールを疑う時間は手間である」と回答し、年収1,000万円以上の層ではその割合が76.2%に達した。
また、プロフィールの信頼性が高ければ積極的に会いたいと答える傾向も確認された。女性84.0%がこの傾向を示し、職業別では弁護士・士業が85.7%、芸能関係者が83.3%など、リスク管理が不可欠な層で「信頼の証明」を求める回答が多かった。
「怪しい」と思った情報が正しいことが証明されていたら、そのお相手に積極的に会いたいと思いますか?
さらに、職業証明・年収証明機能を完了した会員は、証明を行っていない会員と比較してマッチ率が22%向上した。こうした結果から、情報の真偽を確かめる心理的な負担を軽減し、信頼性の可視化を図ることがハイクラス層の出会いに影響していると分析している。
※直近3ヶ月の利用会員データに基づく結果
