◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイス明日ケートアリーナ）

世界王者の三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転で金メダルをつかんだ。日本史上初の快挙を達成した。１７日のメダリスト会見では、この後、女子シングルスに挑む坂本花織（シスメックス）への感謝を述べる一幕もあった。

三浦は「かおちゃんには常に支えられている。ＳＰで大きな失敗があって、二人ともトボトボ歩いて帰ったんですけど、かおちゃんがバスを降りたところで待っててくれてて、『絶対大丈夫だよ』って声をかけていただいた」と明かす。

坂本は三浦、木原組がフリーを滑り終わった後、号泣して喜んでいた。「私たち以上に大泣きしてくれて、本当に素晴らしい人柄でもあります。私たちも現地に行ってちゃんと応援します」よ気持ちを込めて話した。

木原も「私たち二人ともエネルギー、パワーをいただいています」と感謝。「ＳＰですごい大きな失敗をした。それは多分、かおちゃんの分の全部厄を落とした。全部引き受けたので、かおちゃんはもう全然問題ない。恐れずのびのびと滑ってほしいなと思います」とエールを送った。