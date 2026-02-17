ÄÅÇÈÈòÆñ¡¢¥Ð¥ë¡¼¥óÌÜ°õ¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡ÅìËÌÂç¡¢±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ
¡¡ÄÅÇÈÈ¯À¸»þ¡¢½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ËÈòÆñ¾ì½ê¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó·¿¤ÎÈòÆñÉ¸¼±¤òÌÜ°õ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬17Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅìËÌÂç¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢º£²ó½é¤á¤Æ½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤ò³èÍÑ¡£28Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ÎÄ¾·ÂÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµåÂÎ¤Ç¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤òÉ½¤¹¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢¤ß¤Á¤Ó¤¤«¤é¿®¹æ¤ò¼õ¿®¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò½¼Å¶¤·¤Æ¾å¶õ¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìó5Ê¬¤ÇÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤Î²°¾å¤«¤é¾å¶õ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£