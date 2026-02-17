全日本プロレスは17日、都内で会見した。23日の大田区大会での3冠ヘビー級王者の宮原健斗と挑戦者の斉藤ジュンが会見。

5度目の防衛を目指す王者の宮原は「全日本プロレスは会社としてお客様に対して、この大会のテーマを提示することはとても大切だと思います。そのテーマがDOOMの日。それは僕は社会人として受け入れました。会社として大会のテーマを置くことは非常に大事なことだから」と王者として理解を示す。しかし、続けて「ただ、事件は起きた。東京・大田区総合体育館前に飾られる巨大看板。そちらのデザイン、見たか？と画像のパネルをいきなり持ち出した。「何度も俺も見直してみたが、斉藤ブラザーズしか写っていない。もうすでに東京・大田区総合体育館の看板は…見てみろ。もうすでにこうなっている。三冠王者の宮原健斗が写ってない。これはさすがに見過ごせないだろう。会社として推すのはいいが、三冠王者が写っていない看板なんて過去にあったか？ふざけんなって。だからさ、マスコミの皆さん。俺は今日言いたいことがあるんだよ。皆様がスーパースター宮原健斗を普段から記事にして大変お世話になってるはずだ。そうだろ？だから今日のこの会見の記事は見ている人たちが宮原健斗が応援したくなるような記事に編集してくれ。いいな。多少、話を盛ってもいいから、宮原健斗を応援したくなるような記事に編集するように。会社が斉藤ブラザーズを推すのはもういい。会社どうのこうの言うのやめたから。ただマスコミの皆さんは宮原健斗推しで頼むぞ」と勝手に宮原推しを強引に提案。今回の提案に王者は「僕の試合の技術の一つとして、会場を味方につける、会場を支配するっていうのが宮原健斗の戦術ではあるので。っていうことはいつも大事にしている、予期せぬ会社がこのように完全に宮原健斗をスルーするという事態を僕は今まで経験したことがない。見てよ。俺が写ってないんだから。斉藤ブラザーズの空気で当日を迎えることが嫌だから、俺は必死に嘆いてるというか叫んでます」と会場の声援を力に変えて戦ってきただけに今回の状況は譲れない。

一方、挑戦者のジュン「去年9月までこのベルトを俺は守り続けたわけだが、やはりベルトは俺の体の一部になっていたということだろう。そして、この宮原健斗に負けたっていうのもでかいな。だからやっと取り返せる日が来たのが俺はうれしくて仕方がないぜ。宮原健斗、2月23日は必ずこのベルトを俺がもらう」とベルト奪回を口にする。宮原の斉藤ブラザーズ推しには「まあ会社としては斉藤ブラザーズを推してくれるのは素直にうれしいが、ファンもそうだし、会社もこの俺、斉藤ジュンに三冠王者に返り咲いてもらうことを望んでるということだろう。俺はその期待に応えるまでだ」と言い切った。