¡¡¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç17Æü¡¢ÆüËÜ»º¥á¥í¥ó¤Ê¤É¤òÇä¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸¡±ÖÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï1·î¤Ë¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÆüËÜ»º¥á¥í¥ó¤ÎÍ¢Æþ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£»Ô¾ì³«Âó¤Ë¸þ¤±¡¢À¸»º¼Ô¤é¤¬¹âµé¥á¥í¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤ò¼õ¤±ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç1900Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÍ¢½Ð¤¬²ÄÇ½¤À¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Ï¼êÂ³¤¾å¤Î´Ø·¸¤Ç²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾¦ÃÌ²ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î°û¿©¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¥á¥í¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò»î¿©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£