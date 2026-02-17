「第１３回トータリゼータエンジニアリング杯」（１７日、宮島）

宮島ボートの一般戦は１７日に最終日を迎え、予選１位、準優１着で優勝戦１号艇を勝ち取った浜崎直矢（４２）＝埼玉・Ａ１・９２期＝がイン圧勝。２着争いはゴールまでもつれ、５号艇の荒井翔伍（東京）が２着、３着に永田秀二（東京）。３コースからトップＳを決め、こん身のまくり差しを狙った安河内将（佐賀）は６着に敗れ、３連単配当は８４３０円だった。

終わって見れば浜崎が圧倒したシリーズだが、厳しい状況での戦いだった。昨年１１月のまるがめ周年でフライングを切り、前期分の６０日と今期分の３０日のフライング休みを消化。今節は９０日間の休み明けで２６年の初出走。前検日は「気象も違うしどうなるか」と少し不安げな表情を見せていたが、いち早くプロペラ調整を行い、本体を点検。初日は浜崎らしいまくりで連勝し、オール３連対で戦い抜いた。

昨年は５月時点でＶ５の快進撃。だが、５月末の宮島でまさかのＦ。準優は１号艇だったが、その前に戦線を離脱した。その後、６月のまるがめでＶ６を決めたが、前期はＦ２。今期も期初めにＦと厳しい立場で今年初出走の宮島を迎えたが、強靱（きょうじん）な精神力で自身をコントロールしシリーズをリード。「安河内が出てるから気が気じゃなかった。今年も自分のペースで」と優勝後はホッとした表情。２６年をＶでスタートさせ、３月にはＳＧ・クラシック（蒲郡）に出場。苦難を乗り切り、２６年の浜崎も矢のようなスピードで水面を真っすぐ駆け抜ける。