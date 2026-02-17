【お天気どうなる】18日晴れるも次第に雲 夕方から雪か雨に 21日からの3連休後半は雨に
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。きょう17日はこの時期らしい寒さでしたね。
小野 和久 気象予報士：
あす18日午後からは、一気に寒くなります。
小野：
あす18日は晴れますが、次第に雲が広がり、夕方から雪か雨の予報。21日からの3連休の後半は雨が降るでしょう。
18日の予想天気図です。
小野：
前線が午後に通過し、一気に気温が下がって一時的に雪か雨が降るでしょう。
雪の可能性もあるんですか？
小野：
風の予想を見ますと…
小野：
あす18日朝の段階では南寄りの風ですが、次第にその風が強まり、午後2時頃には西寄りに変わっています。夜には、加賀と能登北部に雪か雨が予想されています。
市川：
降るのは雨ですか、雪ですか？
小野：
寒気が一気に入り、気温も下がるため雪の可能性が大きいでしょう。雷や突風に注意してください。降るのは一時的でしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
気温は、一日の差、日ごとの差、どちらも大きくなります。最高気温だけをみても19日・木曜日は真冬並みの4度、22日・日曜日は18度と、4月中旬並みです。
市川：
4月中旬並みというと、サクラが咲き終わっている頃ですね。
小野：
ただ、朝は、まだ氷点下の日もあります。
市川：
このまま一気に春とはいかないんですね。