ここからは気象予報士の小野さんです。きょう17日はこの時期らしい寒さでしたね。



あす18日午後からは、一気に寒くなります。

あす18日は晴れますが、次第に雲が広がり、夕方から雪か雨の予報。21日からの3連休の後半は雨が降るでしょう。



18日の予想天気図です。

前線が午後に通過し、一気に気温が下がって一時的に雪か雨が降るでしょう。





市川:雪の可能性もあるんですか？小野：風の予想を見ますと…

あす18日朝の段階では南寄りの風ですが、次第にその風が強まり、午後2時頃には西寄りに変わっています。夜には、加賀と能登北部に雪か雨が予想されています。



降るのは雨ですか、雪ですか？



寒気が一気に入り、気温も下がるため雪の可能性が大きいでしょう。雷や突風に注意してください。降るのは一時的でしょう。



気象台の週間予報です。

気温は、一日の差、日ごとの差、どちらも大きくなります。最高気温だけをみても19日・木曜日は真冬並みの4度、22日・日曜日は18度と、4月中旬並みです。



4月中旬並みというと、サクラが咲き終わっている頃ですね。



ただ、朝は、まだ氷点下の日もあります。



このまま一気に春とはいかないんですね。

