【知的好奇心】『バッタを倒しにアフリカへ』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』など、ニッチな専門家たちの記した本をご紹介！
狭い分野の専門家たちは、私たちの知りえない膨大な知識を持っています。今の人生では体感することのできなかった知識も、彼らの本を読むことで知ることができます。いろんな本を読んで知識を深めよう！
キリン解剖記
■バッタを倒しにアフリカへ
価格：1012円
バッタを倒しにアフリカへ
バッタ被害を食い止めるため、バッタ博士は単身、モーリタニアへと旅立った。それが、修羅への道とも知らずに……。『孤独なバッタが群れるとき』の著者が贈る、カラー写真満載の科学冒険（就職）ノンフィクション！
■人間をお休みしてヤギになってみた結果
価格：1089円
人間をお休みしてヤギになってみた結果
仕事はパッとしないし、彼女に怒られるしで、ダメダメな日々を送る僕。いっそヤギにでもなって人間に特有の「悩む」ことから解放されることはできないだろうか……というわけで本気（まじ）でやってみました。四足歩行の研究のためにヤギを解剖し、草から栄養をとる装置を開発。医者に止められても脳の刺激実験を繰り返し――。イグノーベル賞を受賞した抱腹絶倒のサイエンス・ドキュメント。
■人間はどこまで耐えられるのか
価格：1089円(
人間はどこまで耐えられるのか
死ぬか生きるかの極限状況を科学する！どのくらい高く登れるか、どのくらい深く潜れるか、暑さと寒さ、速さなど、肉体的な「人間の限界」を著者自身も体を張って果敢に調べ抜いた驚異の生理学。
■キリン解剖記
価格：1069円
キリン解剖記
長い首を器用に操るキリンの不思議に、解剖学で迫る！「キリンの首の骨や筋肉ってどうなっているの？」「他の動物との違いや共通点は？」「そもそも、解剖ってどうやるの？」「何のために研究を続けるの？」etc. 10年で約30頭のキリンを解剖してきた研究者による、出会い、学び、発見の物語。
■土 地球最後のナゾ〜100億人を養う土壌を求めて〜
価格：1012円
Kindle Unlimitedなら0円！
土 地球最後のナゾ〜100億人を養う土壌を求めて〜
「土」を掘るのを仕事にしている。こう言うと、何を好き好んで土なんて掘っているのかと思われるかもしれない。家や道をつくるためでもなければ、徳川埋蔵金を捜すためでも……ない。100億人を養ってくれる、肥沃な土を探すためだ。（「まえがき」を一部改変） 世界の土はたったの12種類。しかし「肥沃な土」はどこにある？ そもそも土とは一体何なのか？ 泥にまみれて地球を巡った研究者の、汗と涙がにじむ一綴りの宝の地図。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月17日12時現在のものです。
キリン解剖記
■バッタを倒しにアフリカへ
価格：1012円
バッタを倒しにアフリカへ
バッタ被害を食い止めるため、バッタ博士は単身、モーリタニアへと旅立った。それが、修羅への道とも知らずに……。『孤独なバッタが群れるとき』の著者が贈る、カラー写真満載の科学冒険（就職）ノンフィクション！
価格：1089円
人間をお休みしてヤギになってみた結果
仕事はパッとしないし、彼女に怒られるしで、ダメダメな日々を送る僕。いっそヤギにでもなって人間に特有の「悩む」ことから解放されることはできないだろうか……というわけで本気（まじ）でやってみました。四足歩行の研究のためにヤギを解剖し、草から栄養をとる装置を開発。医者に止められても脳の刺激実験を繰り返し――。イグノーベル賞を受賞した抱腹絶倒のサイエンス・ドキュメント。
■人間はどこまで耐えられるのか
価格：1089円(
人間はどこまで耐えられるのか
死ぬか生きるかの極限状況を科学する！どのくらい高く登れるか、どのくらい深く潜れるか、暑さと寒さ、速さなど、肉体的な「人間の限界」を著者自身も体を張って果敢に調べ抜いた驚異の生理学。
■キリン解剖記
価格：1069円
キリン解剖記
長い首を器用に操るキリンの不思議に、解剖学で迫る！「キリンの首の骨や筋肉ってどうなっているの？」「他の動物との違いや共通点は？」「そもそも、解剖ってどうやるの？」「何のために研究を続けるの？」etc. 10年で約30頭のキリンを解剖してきた研究者による、出会い、学び、発見の物語。
■土 地球最後のナゾ〜100億人を養う土壌を求めて〜
価格：1012円
Kindle Unlimitedなら0円！
土 地球最後のナゾ〜100億人を養う土壌を求めて〜
「土」を掘るのを仕事にしている。こう言うと、何を好き好んで土なんて掘っているのかと思われるかもしれない。家や道をつくるためでもなければ、徳川埋蔵金を捜すためでも……ない。100億人を養ってくれる、肥沃な土を探すためだ。（「まえがき」を一部改変） 世界の土はたったの12種類。しかし「肥沃な土」はどこにある？ そもそも土とは一体何なのか？ 泥にまみれて地球を巡った研究者の、汗と涙がにじむ一綴りの宝の地図。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月17日12時現在のものです。