工藤静香、鶏むね肉の野菜巻き・抹茶チーズケーキなど手料理多数披露「アイデア凄い」「手が込んでる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】歌手の工藤静香が2月16日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を披露し、話題となっている。
【写真】キムタクの55歳妻「見てるだけでよだれ出る」手料理ズラリの豪華食卓
工藤は、鶏むね肉の野菜巻きや炒め物などの手料理と、自作の抹茶チーズケーキの写真を多数公開。鶏むね肉を使ったという鶏肉の野菜巻きは「1番外側は、フレンチトーストを作るような感じで、豆乳でといた卵にライスペーパーをくぐして、オーブンで焼きました」とひと手間加えたものになっていると記している。
また、抹茶のチーズケーキについては「生クリームの代わりにグリークヨーグルトを塩麹に混ぜて水切りして使っているので、なかなか濃厚です」と説明を添えており、美しく盛り付けたデザート皿を公開している。
この投稿に「アイデア凄い」「手が込んでる」「見てるだけでよだれ出る」「すごく美味しそう」「盛り付けが高級料理店みたい」「料亭以上のクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、豪華手料理を公開
◆工藤静香の投稿に反響
