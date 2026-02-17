【ユニコーン -ホワイト・マイ・エンジェル-】 12月 発売予定 価格：37,180円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ユニコーン -ホワイト・マイ・エンジェル-」を12月に発売する。価格は37,180円。

本商品はゲーム「アズールレーン」に登場するユニコーンを「ホワイト・マイ・エンジェル」の着せ替え衣装で1/6スケールフィギュア化したもの。

ボリュームのある衣装と髪の毛が丁寧に造形され、杖は羽部分にパール塗装が施され、上品な質感を演出している。存在感抜群の「饅頭」も細部まで丁寧に再現されている。

帽子は着脱可能、さらに表情パーツを差し替えることで笑顔に変更することができる。

スケール：1/6

サイズ：全高約220mm、奥行約335mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.