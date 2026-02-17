山形県と山形市が共同で整備を計画している新たなスポーツ施設の検討会議が17日開かれました。このうち県が整備する屋内スケート場について最短で2031年度下期の供用開始を目指すことが示されました。



県と山形市はこれまで新たなスポーツ施設として、県が屋内スケート場を山形市が体育館と武道館を同じ敷地内に整備する方向で検討を進めてきました。

そして12日、県は山形市桜町の旧県立中央病院跡地の県民ふれあい広場を含むエリアを建設候補地としていることを発表しました。





県企画調整課重要プロジェクト等推進主幹 大和政尊さん「鉄道・バス等の公共交通への近接必要な敷地面積の確保、地域経済の波及効果の面などから当該土地が建設候補地としてふさわしいと判断した」17日に開かれた新たなスポーツ施設の検討会議では、県の担当者から屋内スケート場の整備に関するスケジュール案が初めて示されました。2026年度から基本計画の策定や建設候補地の測量などを行い、最短で2031年度下期の供用開始を目指します。一方、山形市が整備する体育館と武道館は、県の屋内スケート場と同じ時期の供用開始が望ましいとしていますが、現時点で今後のスケジュールは定まっていないということです。県・山形市新スポーツ施設整備検討会議 山田浩久会長「場所が決まってこれから具体化されてどんなものが出来上がっていくのかを見定めていくためにもこれからが重要な時期になっていくと感じた」新たなスポーツ施設のうち、山形市が整備する体育館と武道館は現在、霞城公園の中にある県体育館と県武道館に代わる施設として設置されます。しかし、現在の県体育館と県武道館は霞城公園の整備計画に伴い、2030年度までに撤去することになっています。県・山形市新スポーツ施設整備検討会議栗田和真委員「2033年くらいまで新しい体育館の供用が遅れるとするとブランクができてしまうが考えがあれば教えてほしい」県重要プロジェクト等推進監 相田健一さん「2030年度まで使えるわけではなく、撤去することを考えると利用できない期間が生じることがスケジュールから見て取れるのはその通り」山形市文化スポーツ部 松沢聖部長「来年度と再来年度に霞城公園の整備計画を進捗状況に合わせ見直しを考えている。新施設の整備の状況と勘案しながらできるだけ空白期間が生じないように関係機関と協議調整しながら対応していきたい」新たなスポーツ施設の整備が検討されているエリアには、現在霞城公園内にある県立博物館が移転してくる予定です。博物館はスポーツ施設とは異なる建物として建設され、最短で2034年度の開館を目指しています。会議の出席者からは周辺地域の交通渋滞や駐車場の不足なども想定した上で整備を検討してほしいなどの意見が出ました。