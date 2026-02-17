日本テレビ、NetflixのWBC中継制作を担う 定例会見でメリット・実況・今後について言及
日本テレビは16日、定例会見を行った。ワールドベースボールクラシック（WBC）について、Netflixがライブ配信を行い、同局が中継制作を担うことを受け、福田社長、岡部取締役らがコメントを寄せた。
Q.WBCの中継制作を担うということですが経緯、中継制作に掲げる思いなどを聞かせてください。
A.（岡部取締役）今回、ライブ配信はNetflixさん独占となりますが、その舞台となる東京ラウンド、東京ドームにおいては中継制作を日本テレビが担い、アメリカに渡ってからの準々決勝・準決勝・決勝でも日本向けの映像制作を担います。そしてプロモーションパートナーとして大会全体の盛り上げを牽引することに、熱い決意を持って臨んでおります。
日本テレビには、1953年の開局翌日から野球中継に取り組んでおり、70年以上にわたり、野球の魅力というものを伝え続けてきて、その野球中継の圧倒的な技術力、そして実況アナウンス力があると自負しております。この財産を最大限に活用し、WBCという国民的関心事を最高の形でプロデュースすることが、日本のスポーツ文化の醸成、さらには3月27日に開幕する日本のプロ野球の熱狂にも直結すると確信しています。大会連覇に挑む侍ジャパンの勇姿を、日本、そして世界へ、我々日本テレビの手で届ける、その責任と誇りを胸に、現在全社を挙げて準備を進めております。
私自身も第1回大会から見守ってきた一人の野球ファン、侍ジャパンのファンとして、あの震えるような興奮を再び皆さまと共有できることに、心からワクワクしております。
Q. Netflixと協業することのメリットはどういうところにあるんでしょうか。
A.（岡部取締役）世界最高峰の大会に日本テレビとして、70年来野球中継に携わってきたものとして、非常にやりがいも感じているし、意気に感じていますし、しっかり野球の魅力を伝える、というところにメリットを感じています。
（福田社長）今回、Netflixでは有料でないと視聴できないので、私たちが生放送としてお伝え出来なくても、様々な情報を出していくことが出来れば、多くの方に喜んでいただけるのではないかという判断もあります。
Q.中継は日本テレビのアナウンサーが実況するのでしょうか。
A.（岡部取締役）はい。日本テレビのアナウンサーが実況を担当いたします。
Q. Netflix 側から日テレに話がきたのか、日本テレビから手を挙げて話をしたのか、経緯を教えてください。
A.（岡部取締役）交渉の経緯、プロセスは差し控えさえていただきたいと思います。
Q.生放送はできないということですが、ディレイでの放送の可能性はあるんでしょうか
A.（岡部取締役）日本代表の、侍ジャパンの大会2連覇に向けての戦いぶりというものをLIVEで見られなかった方のためにしっかりお届けできる手段というものを準備しております。9枠の特別番組という枠数は発表しており、その内容に関しましては改めて今後発表してまいりますが、試合をまるまる録画放送で伝えるということは考えておりません。
Q. Netflixなどのプラットフォームの要請に応じて制作を供給する存在になるかと思います。配信の時代になってこのような流れは避けられないのかと思いますが、日テレとしてこのWBCを機に何か展望はありますか。今回、プラットフォームの下請け的な存在になるわけですが、野球中継を担って成長をしてきた日テレとして、時代の時代の帰路なのかなと思うのですがその点いかがでしょうか。
A.（福田社長）今後のことはわからないです。今回はこのような形で参加しますが、もちろん自らが中継・制作をして放送したいという気持ちは強くありますので、今後これでいいということは一切思っておりません。下請けのように見えるかもしれませんが、WBC、日本中が注目する野球の試合の中継制作を担当するわけですから、プライドを持って臨む仕事だと思っております。自らすすんで仕事をさせていただきますので、その辺は誤解の無いようにお願いしたいと思います。
Q.プロモーションパートナーということですが、これは他局よりも使える映像が長くなるなどメリットがあるんでしょうか。
A.（岡部取締役）特別枠9枠編成をすることで、WBCの魅力を日本中の皆様、楽しみにしている皆様にお伝えできる形で放送をしていきたいと思っております。
Q.日本テレビとしてはWBC以外の代表戦についてどのように取り組んでいきたいと考えていますか。
A.（福田社長）具体的に決まっていることは何もありません。WBCも第一回は中継しております。野球というコンテンツに対しての意欲は旺盛に持ち合わせておりますので強い興味をもっております。
