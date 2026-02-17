◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 ノルディック複合 個人ラージヒル前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月17日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

個人ラージヒル（前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離10キロ）が行われ、山本涼太（28＝長野日野自動車）が136.5メートルを飛び、150.0点で前半首位に立った。

個人ノーマルヒル銀メダリストのヨハネス・ランパルター（24＝オーストリア）が148.0点の2位で、後半距離は山本から8秒差でスタートする。個人ノーマルヒル金のイエンスルロース・オフテブロ（25＝ノルウェー）は22秒差の5位につけている。

山本は11日の個人ノーマルヒルでは前半飛躍で3位につけながら、15位に終わっていた。飛躍を終えると「いいジャンプだったんじゃないですか。8秒ゆっくりできますからね。8秒だけゆっくりして頑張りたいと思います」と、おどけながら話した。

今季限りでの現役引退を表明し、これが最後の五輪個人種目となる渡部暁斗（37＝北野建設）は125.5メートルの122.5点で、山本と1分50秒差の前半19位。谷地宙（25＝JAL）は128.5メートルの129.3点で1分23秒差の14位につけた。